Stewart bezoekt voetbalthriller en onthult transferdoelwit van PSV live op tv

PSV heeft nog altijd belangstelling voor . Zaterdag was technisch directeur Earnest Stewart aanwezig bij de spectaculaire wedstrijd Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim (4-4) en bekeek hij onder meer de verdediger van de thuisploeg.

Het nieuws over de aanwezigheid van Stewart bij de Bundesliga-wedstrijd werd zondagavond gebracht door journalist Rik Elfrink. Even later zat Stewart zelf bij Studio Voetbal. Arno Vermeulen vroeg hem of hij dit weekend inderdaad Duitsland is geweest. “Ik ben wel in Duitsland geweest, ja. En ik heb een wedstrijd gekeken.” Daarna bevestigde Stewart desgevraagd dat hij in Gladbach was. Vermeulen wil weten of de directeur er was voor Itakura. “Ik keek naar meerdere spelers, maar dat is iemand achter wie we in de zomer ook aan zaten, dus ik ben weer wezen kijken.”

Presentator Sjoerd van Ramshorst vroeg Stewart of hij van plan is om nieuwe centrumverdedigers te halen. “Centraal is het ook niet altijd even gelukkig. Jullie hebben Adamo Nagalo voor veel geld gehaald, zeven miljoen euro, maar die is veel geblesseerd geweest. Vorig seizoen werd Armel Bella-Kotchap gehuurd en hij was ook vaak geblesseerd… Ga je nog nieuwe centrale verdedigers halen?”

Stewart antwoordde: “Boscagli gaat weg, dus daar zal zeker een vervanger voor komen. Ik ben het niet eens met je wat betreft Adamo, maar dat doet er niet toe. Het klopt dat hij niet veel heeft gespeeld, door een schouderblessure, maar daar zit echt wel muziek in.” Boscagli verlaat PSV transfervrij; voor Armando Obispo is belangstelling uit meerdere competities. Daarom heeft PSV behoefte aan nieuwe centrumverdedigers en Itakura staat hoog op de lijst.

Ko Itakura door meerdere clubs gevolgd

Volgens het Eindhovens Dagblad staat Itakura 'bij veel clubs in de belangstelling' en wordt het 'niet eenvoudig' om hem binnen te halen. Vooral vanuit Duitsland zou veel belangstelling zijn voor de Japanner. In de Duitse pers is hij al in verband gebracht met Borussia Dortmund en Bayern München. Zijn contract bij Mönchengladbach loopt door tot medio 2026. De 28-jarige stopper werd in in de seizoenen 2019/20 en 2020/21 door Manchester City verhuurd aan FC Groningen, waarvoor hij 56 wedstrijden in de Eredivisie speelde.

