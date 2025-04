Lang krijgt emotionele brief en laat zich van allerbeste kant zien

heeft zich onlangs van zijn beste kant laten zien, toen hij de zeventienjarige Gijs de dag van zijn leven heeft bezorgd. Gijs is geboren met longproblemen en is slechthorend, dus besloot zijn bonusmoeder een brief te schrijven aan PSV. Als Lang de brief leest, raakt hij emotioneel en besluit hij met Gijs op pad te gaan.

In een video geplaatst op de officiële kanalen van de Eredivisie is te zien hoe Lang een magische dag bezorgt aan Gijs. In een brief aan de buitenspeler legt bonusmoeder Inge uit waar Gijs al sinds zijn geboorte mee te maken heeft en dat hij zichzelf hierdoor niet altijd waardeert. De puber is groot fan van PSV en Lang in het bijzonder, dus zou de aanvaller hem heel gelukkig kunnen maken door het verzoek te honoreren.

Na het lezen van de brief is Lang zichtbaar geëmotioneerd. “Dat is wel… Ja… Ik kan het niet uitleggen”, geeft de PSV’er aan. “Je moet denk ik kinderen hebben om te begrijpen wat ik bedoel.” De aanvaller kan dan ook niet anders dan meedoen aan het verzoek. Nadat PSV TV-presentatrice Maddy Janssen Gijs al verrast in het Philips Stadion en hem vraagt om een aanmoediging voor de selectie op te nemen, duikt Lang ineens achter hem op, tot grote schok van Gijs zelf.

Lang besluit Gijs vervolgens in zijn auto mee te nemen naar trainingscomplex De Herdgang, waar de jongen een volledig PSV-tenue krijgt. Daarmee is hij klaar om met Lang het veld op te gaan, waar ze samen een balletje gaan trappen. Zijn bonusmoeder geeft aan dat ze Gijs alleen maar zag ‘stralen’ die dag. Na afloop van de training neemt Lang Gijs mee naar binnen, waar hij de rest van de selectie ontmoet. Tot slot besluit de aanvaller hem ook nog een cadeau mee te geven: een paar gesigneerde schoenen met de namen van zijn kinderen erop.

