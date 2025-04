Late doelpuntenmaker Nassoh krijgt appjes van PSV'ers: 'Ze zeiden...'

maakte namens Sparta Rotterdam in de blessuretijd de 0-1 tegen Ajax en zorgde ervoor dat Ajax puntverlies leed, met de einduitslag van 1-1. Goed nieuws voor zijn voormalige ploeg PSV, dat het verschil in punten kan terugbrengen naar vier. Nassoh heeft een verleden bij PSV en ontving voorafgaand aan de wedstrijd appjes van bekenden daar, onthult hij tijdens een interview met ESPN.

In de 95ste minuut was Nassoh trefzeker voor Sparta uit een vrije trap. Ajax-doelman Matheus zag er niet goed uit bij het doelpunt, want de Braziliaan raakte de bal wel aan. Tijdens een interview bij ESPN na afloop is de doelpuntenmaker coulant: “Het is ook moeilijk, veel spelers staan vóór hem. Hij ziet de bal niet, dus ja.”

LEES OOK: Grafstemming bij Ajax, maar één speler staat breeduit te lachen

Interviewer Wouter Bouwman vraagt Nassoh naar de dienst die hij de titelconcurrent van Ajax heeft bewezen: “Het is natuurlijk lekker dit, voor jullie, voor Sparta, maar jij hebt een verleden bij PSV. Gaat dat nog door je hoofd op dat moment?” “Eigenlijk niet”, antwoordt de invaller. “Maar toevallig kreeg ik vandaag en gisteren zoveel appjes van mensen van PSV. Toevallig, ja echt waar.”

Nassoh onthult: “En ze zeiden: ‘Alsjeblieft, doe het voor ons.’ Dat ík hem ook nog eens maak…” Het doelpunt van Sparta werd niet veel later tenietgedaan door de treffer van Youri Regeer. “Helaas nemen we maar één punt mee”, geeft Nassoh aan. Bouwman wijst de middenvelder desondanks op zijn prestaties: “Je hebt een hoop mensen in ieder geval die je kan toesturen: ‘Ik heb het wel gedaan.’” “Ja inderdaad. We hebben het vandaag goed gedaan”, zo klinkt het antwoorfcd van de oud-PSV’er.

Oud-PSV'er Mohamed Nassoh kreeg dit weekend veel appjes vanuit zijn oude club:



"Ze zeiden: alsjeblieft, doe het voor ons" 🙏#ajaspa — ESPN NL (@ESPNnl) April 27, 2025

