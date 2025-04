Grafstemming bij Ajax, maar één speler staat breeduit te lachen

beleefde zondag een sterke invalbeurt bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1). De middenvelder kwam pas in de 89ste minuut binnen de lijnen, maar schoot één keer op de lat en nam uiteindelijk de gelijkmaker voor zijn rekening. Na afloop stond Regeer, ondanks de algehele grafstemming bij Ajax, breeduit te lachen.

Regeer begon bij Ajax op de reservebank, maar werd in de absolute slotfase toch nog gebracht door hoofdtrainer Francesco Farioli. Het waren voor de middenvelder zijn eerste speelminuten sinds 2 februari 2025; sindsdien stond hij aan de kant met een enkelblessure.

Regeer maakte een zeer gedreven indruk en wist zijn invalbeurt uiteindelijk te bekronen met een laat doelpunt in minuut 97. Het was de gelijkmaker, nadat Mohamed Nassoh Sparta twee minuten ervoor op voorsprong had gebracht uit een indirecte vrije trap.

Ondanks de late gelijkmaker was de stemming bij Ajax na het eindsignaal bedrukt. Zo moest de onfortuinlijke Matheus opgevangen worden door Farioli, Kian Fitz-Jim en keeperstrainer Jarkko Tuomisto. De enige die wél een opgewekte indruk maakte was Regeer, die door ESPN breeduit lachend in beeld werd genomen tijdens een onderonsje met Mitchell van Bergen. Regeer en Van Bergen kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij FC Twente.

Het gelijkspel tegen Sparta betekent voor Ajax een nieuwe knauw in de titelrace, na de 4-0 nederlaag van vorige week tegen FC Utrecht. De koploper heeft nog maar vier verliespunten minder dan achtervolger PSV, dat op de ranglijst zeven punten minder heeft maar nog wel een wedstrijd te goed heeft.

