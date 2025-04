Van der Vaart ziet Ajax-speler in de fout gaan: 'Hier kijken topclubs ook naar'

Rafael van der Vaart is kritisch op het spel van Ajax-verdediger in de uitwedstrijd bij FC Utrecht. Van der Vaart vindt dat Hato vooral bij de 3-0 van meer had kunnen doen om een tegentreffer te voorkomen, een conclusie die Europese topclubs óók getrokken zullen hebben.

Ajax leed zondagmiddag in Stadion Galgenwaard pas de derde competitienederlaag van het seizoen, vooral de cijfers waren ontluisterend: 4-0. In Studio Voetbal worden eerst de beelden van de 2-0, óók al van Rodríguez, ingestart. Hato greep vijf minuten na rust halfhartig in toen de Utrecht-speler diep werd gestuurd. Vervolgens zette de Ajax-verdediger de achtervolging in en slaagde hij er nog in om de inzet van Rodríguez van richting te veranderen, maar juist daardoor was doelman Matheus kansloos en vloog de bal binnen.

Van der Vaart is in deze situatie nog mild voor Hato: "Het is een hele jonge jongen, hè?", wijst de oud-international naar het feit dat de verdediger nog altijd maar negentien jaar is. "Hij grijpt meteen in, maar hij moest gewoon twee, drie meter meelopen", analyseert Van der Vaart. "Dit is jeugdigheid, zo'n jongen mág weleens zo'n fout maken. Ik vond die tweede eigenlijk erger."

Van der Vaart verwijst daarmee naar de 3-0, die Rodríguez tien minuten na zijn eerste van de middag op het bord wist te krijgen. Hij deed dat door in eerste instantie naar rechts te dribbelen, vervolgens oog in oog met Hato naar zijn linkerbeen te kappen en Matheus ineens in de verre hoek te verschalken. "Dit is namelijk echt verdedigen", legt Van der Vaart uit waarom hij in deze situatie meer van Hato verwacht. "Daar kijken topclubs ook naar, daardoor word je genomen of niet. Hij moet kort zitten, dit was veel te makkelijk." Hato wordt onder meer in verband gebracht met clubs als Arsenal, Liverpool, Real Madrid en inmiddels ook met Chelsea.

