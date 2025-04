Ajax zit niet stil en spreekt met vijftal over nieuw contract

Ajax wil een aantal toptalenten graag langer aan boord houden, zo weet De Telegraaf. De Amsterdammers zijn daarom met een vijftal in gesprek over een nieuwe verbintenis of een eerste contract. Het zou onder meer draaien om Jorthy Mokio.

Ajax is momenteel hard op weg naar de landstitel, maar de focus binnen de club ligt vanzelfsprekend ook op de toekomst. De Amsterdammers willen ook in de komende jaren weer toptalenten laten doorbreken vanuit de jeugdopleiding en zijn daarom druk in de weer een vijftal een nieuw contract te laten tekenen, zo weet De Telegraaf. Daarvan is Sean Steur het dichtstbij. De middenvelder ligt nog vast tot medio 2027 en mag gezien het feit dat hij nog geen achttien is slechts voor drie jaar tekenen. Daardoor lijkt hij tot medio 2028 vastgelegd te gaan worden. Steur en Ajax zijn op hoofdlijnen akkoord over een nieuw contract.

Na de onderhandelingen met Steur ligt de prioriteit nu bij de zestienjarige Abdellah Ouazane en de vijftienjarige Jeshurun Simeon, die hun eerste contracten moeten gaan tekenen. Ouazane speelt bij Ajax Onder 16 en werd recent benoemd tot beste speler op de Afrika Cup Onder 17. Meerdere Engelse topclubs zitten achter de Marokkaanse Nederlander aan, maar die kunnen hem pas halen als hij achttien is. Naar verluidt lopen de gesprekken over een contract tot medio 2028 goed. Datzelfde geldt voor Simeon, die voor Ajax Onder 17 uitkomt.

Met de zeventienjarige Lucas Jetten wordt ook gesproken, maar die onderhandelingen bevinden zich nog in de beginfase. De vleugelverdediger is een vaste naam in Jong Ajax en zal een eventueel nieuw contract laten afhangen van zijn perspectief in het eerste elftal. Ten slotte gaat Ajax ook om de tafel met de zeventienjarige Mokio. De zeventienjarige Belg beleeft momenteel zijn doorbraak bij Ajax 1 en het eerste gesprek met hem zal spoedig plaatsvinden. Ook hij mag door zijn leeftijd maar tot medio 2028 bijtekenen.

