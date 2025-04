Farioli loopt meteen op bedroefde Ajax-speler af

was zondag de schlemiel bij Ajax tegen Sparta Rotterdam (1-1). De Braziliaanse doelman was in de blessuretijd verantwoordelijk voor de 0-1 van Sparta, waardoor een doelpunt in extremis van Youri Regeer in blessuretijd slechts de gelijkmaker betekende voor Ajax. Matheus kreeg meteen na het eindsignaal steun van Francesco Farioli, en Jarkko Tuomisto.

Dat Ajax zondag niet verder dan een remise kwam, kon Matheus zich aanrekenen. De keeper ging in de 94ste minuut van de wedstrijd de mist in, door een terugspeelbal van Steven Berghuis in zijn handen op te pakken. Er volgde binnen het strafschopgebied een indirecte vrije trap voor Sparta, die uiteindelijk werd benut Mohamed Nassoh: 0-1. De bal van Nassoh was niet eens in de hoek geplaatst, maar toch moest Matheus een antwoord schuldig blijven.

Matheus zat vervolgens zichtbaar in zak en as en was zijn emoties amper de baas. Ajax kwam in minuut 97 nog wel langszij via een treffer van Regeer, maar dat zorgde niet voor blijdschap bij Matheus. De Braziliaanse goalie werd na het eindsignaal meteen omsingeld en geknuffeld door hoofdtrainer Farioli. Ook Fitz-Jim, die negentig minuten op de bank bleef zitten, en keeperstrainer Tuomisto bekommerden zich om Matheus.

Het gelijkspel tegen Sparta betekent voor Ajax een nieuwe knauw in de titelrace, na de 4-0 nederlaag van vorige week tegen FC Utrecht. De koploper heeft nog maar vier verliespunten minder dan achtervolger PSV, dat op de ranglijst zeven punten minder heeft maar nog wel een wedstrijd te goed heeft.

