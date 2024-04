Dit is Jade Anna, de vriendin van voetballer Kenneth Taylor

Jade Anna van Vliet en zijn al een tijdje 'hot news' binnen Nederland. De Ajax-middenvelder heeft een relatie met de influencer, die vooral bekend is van video’s op Instagram, TikTok en YouTube. Jade Anna was eerst de vriendin van Giovanni Latooy, een bekende YouTuber in Nederland, na een break-up-video kwamen er al geruchten over Taylor en Jade Anna.

Wie is Jade Anna?

Jade Anna is een influencer. Alleen op het platform Instagram heeft ze al meer dan één miljoen volgers weten te verzamelen. De vriendin van Taylor is met haar foto’s een voorbeeldfunctie voor de jeugd. Niet alleen plaatst Jade Anna foto’s maar ze heeft ook een YouTube-kanaal waar ze vlogs voor maakt. De bekendheid op Instagram komt grotendeels door de video’s op haar kanaal.

Artikel gaat verder onder video

Jade Anna is pas écht bekend geworden doordat ze de vriendin was van Gio. Vaak was ze aanwezig in de video’s van Gio. Het opmerkelijke aan die relatie was het leeftijdsverschil tussen Jade en Gio. Zij was zestien terwijl Gio al 23 jaar oud was. Er gingen geruchten rond dat Jade Anna alleen bij de YouTuber uit Rotterdam zat voor het geld, maar dit zal natuurlijk nooit bewezen worden. Nadat het stuk liep met Gio kreeg Jade een relatie met Taylor van Ajax.

Relatie Jade Anna en Kenneth Taylor

Het duurde even voordat de relatie tussen Taylor en Jade Anna bekend werd, maar met een Instagram-bericht op kerstavond liet de influencer een foto zien met de Ajax-middenvelder bij de kerstboom. “Tijd om te vieren met je geliefdes”, schreef Jade Anna onder de foto waarop de twee erg verliefd naar elkaar kijken.

Taylor heeft in het seizoen 2023/24 bijna elke wedstrijd gespeeld voor de ploeg uit de hoofdstad. Tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op donderdag 4 april, kwam er een beeld op ESPN voorbij waar Brian Brobbey op de tribune zat. Dat was echter niet de enige BN’er die in beeld was op dat moment. De oplettende kijker zag Jade Anna daaronder zitten, die naar haar geliefde aan het kijken was.

In februari van 2024 werd er een gerucht de wereld in geslingerd dat Taylor en Jade Anna het hadden uitgemaakt, maar de influencer reageerde daar vervolgens vrij apart op. “Mensen om me heen vragen me: 'Gaat het wel goed met je? Ik wilde het toch even checken...' Of over mijn relatie die uit zou zijn. Ik sta er echt van te kijken. Ik dacht: laat ik dit keer mijn relatie een beetje privé houden, want ik merk dat het openbare liefdesleven toch niet helemaal voor mij is. Dus hier even een update van mij naar alle vrienden en familie: het gaat goed met me”, vertelde ze op TikTok.

Foto's van Jade Anna