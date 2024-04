Willem van Hanegem tipt Ajax, Feyenoord en PSV met levensgevaarlijke speler uit de Eredivisie

Willem van Hanegem is onder de indruk van Sparta-aanvaller , zo schrijft De Kromme in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De 22-jarige speler van de Rotterdammers zou volgens de columnist moeiteloos mee kunnen in de Nederlandse top.

Over het optreden van Sparta in het thuisduel tegen FC Volendam was Van Hanegem niet te spreken, maar over de manier waarop Saito zich manifesteerde wel: "Die Saito, die kan met twee vingers in zijn neus in de top van Nederland mee. Vrijwel alles wat hij doet, levert gevaar op voor Sparta", vindt De Kromme, die het niet gek zou vinden als een Nederlandse topclub zich in de zomer meldt voor de Japanner,

Artikel gaat verder onder video

Geïnteresseerde clubs hoeven, als ze zich melden, niet in gesprek met Sparta. Normaal gesproken keert Saito na afloop van dit seizoen op Het Kasteel weer terug naar het Belgische Lommel, waarvan hij voor het tweede seizoen op rij gehuurd is. Lommel, onderdeel van de City Group (waar ook Manchester City en Girona onder vallen), haalde Saito in het verleden voor een bedrag van ruim twee miljoen op bij Yokohama FC.

