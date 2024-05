Koeman geeft hoop niet op: ‘Verwachting is dat hij fit kán zijn’

Ronald Koeman heeft nog altijd goede hoop dat op tijd fit is voor het Europees Kampioenschap. De middenvelder van FC Barcelona raakte in april geblesseerd aan zijn enkel in het uitduel met Real Madrid en komt dit seizoen niet meer in actie namens zijn club.

“Als je het over Frenkie de Jong hebt, is het pas net het beginstadium”, geeft Koeman aan in gesprek met ESPN. “De verwachting is dat hij fit kán zijn als alles goed verloopt. Maar daar is het eigenlijk nog te vroeg voor.”

Artikel gaat verder onder video

“De andere jongens zijn over het algemeen fit en ze spelen”, vervolgt de bondscoach. “Dan heb je voor het uiteindelijke formeren van de groep een aantal discussiepunten: voor wie kies je wel en voor wie kies je niet? Maar nogmaals, dat wisten we van tevoren.”

Een aantal potentiële Oranje-klanten zal nog lang in actie komen bij hun clubs in verband met Europese finales, maar dat ziet Koeman niet als een probleem. “Het is supermooi dat clubs waar ook Nederlanders spelen zo ver komen in Europees voetbal. Dan vind ik het helemaal niet erg als je dat soort spelers selecteert, dat ze dan iets later komen. Het is alleen maar mooi voor de spelers, maar ook voor het Nederlands elftal”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Koeman ziet volgende optie voor linksbackpositie wegvallen

Een potentiële Oranje-international is meerdere maanden niet inzetbaar.