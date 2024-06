Jack van Gelder wordt aangepakt, nadat hij in bijzijn van Oranje-selectie voor ergernis zorgt

Jack van Gelder heeft voor ergernis gezorgd bij kijkers van het programma De Oranjezomer. De voormalig voetbalcommentator, die vaste gast is bij het programma van Hélène Hendriks, raakte zaterdagavond in het bijzijn van het Nederlands elftal wat emotioneel na een filmpje van . Niet iedereen kan dat waarderen, zo blijkt op sociale media.

Een deel van de kijkers - en dat blijken er op sociale media aardig wat te zijn - heeft zich zaterdag gestoord aan het optreden van Van Gelder. De journalist sprak vol lof over de selectie van het Nederlands elftal na een filmpje van De Roon, die het EK wegens een blessure moet missen, en raakte daarbij emotioneel: "Ik krijg van deze gasten ook gewoon kippenvel. We hebben zo'n mooie selectie, ik heb zoveel vertrouwen in jullie. Ik ben echt onder de indruk", zei de journalist zaterdagavond.

Niet iedereen kon het moment waarderen: "Jack van Gelder moet bijna huilen, omdat we een geweldige selectie hebben, doe normaal", schrijft een kijker op X. "Het enige wat ik zie is Van Gelder die zichzelf nog altijd belangrijker vindt dan de rest", is een ander van mening. "Van Gelder vond dat er per direct meer aandacht moest zijn voor Van Gelder", beleefde een andere voetbalsupporter het moment. "Jack wilde even een momentje voor Jack", constateerde een ander af.



Bekijk hieronder het fragment van Van Gelder in het programma De Oranjezomer:

