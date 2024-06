Jack van Gelder zichtbaar geëmotioneerd: 'Ik krijg van deze gasten gewoon kippenvel'

Jack van Gelder raakt zaterdagavond tijdens Wij Houden van Oranje zichtbaar geëmotioneerd. Na het zien van een videoboodschap van , die vanwege een blessure ontbreekt bij het Nederlands elftal tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland, spreekt de ervaren journalist zijn vertrouwen uit in de selectie van Ronald Koeman.

De Roon, 42-voudig Oranje-international, viel op 15 mei in de met 0-1 verloren finale van de Coppa Italia tegen Juventus uit met een dijbeenblessure. Die kostte hem niet alleen de Europa League-finale, waarin zijn club Atalanta een week later met 3-0 te sterk was voor Bayer Leverkusen, maar na later bleek ook de eindronde in Duitsland.

In een filmpje spreekt de middenvelder de voltallige Oranje-selectie, die in zijn geheel aanwezig is tijdens het SBS-programma, toe. "Ik denk dat we een geweldige groep hebben, met geweldige kwaliteiten. En individuen met geweldige kwaliteiten", zegt De Roon onder meer. "Jullie zijn op zoek naar het vonkje dat het aansteekt, dat het laat ontploffen. Dan zijn jullie een groep die niet te houden is, die niet te verslaan is en iedereen aan kan", houdt de 33-jarige middenvelder zijn collega's voor.

Het grijpt Van Gelder aan. "Ik zit even naar deze twee gasten te kijken", begint de journalist, over Nathan Aké en Memphis Depay die op dat moment aan tafel zitten. "En ik kijk naar die groep", wijst Van Gelder naar de rest van de spelersgroep. "Ik heb natuurlijk zóveel groepen van het Nederlands elftal gezien" wijst hij op de vele toernooien die hij van nabij mocht meemaken. "We begonnen de uitzending met Oranje-beelden, dan krijg ik kippenvel", vervolgt Van Gelder, wiens stem begint over te slaan. "Ik krijg van deze gasten ook gewoon kippenvel. We hebben zó'n mooie selectie, ik heb zoveel vertrouwen in jullie. Ik ben echt onder de indruk", besluit de journalist, alvorens op te roepen tot een groot applaus.

Bekijk hieronder het hele fragment uit Wij Houden van Oranje.

