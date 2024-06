Jorrel Hato (18) heeft een gezellige avond achter de rug met influencer Kelly Mexy (31) in een nachtclub in Ibiza, zo weet juicekanaal Reality FBI. De verdediger van Ajax zou echter proberen de sporen van hun contact uit te wissen.

Volgens een bron van Reality FBI werden Hato en Kelly Mexy gezien in de bekende nachtclub Hï Ibiza. Een groep vriendinnen van Kelly Mexy zou Hato zijn gaan volgen op Instagram. Nadat Reality FBI vragen stelde aan Hato, zou hij de betreffende dames uit zijn lijst hebben verwijderd.

Artikel gaat verder onder video

Hato zelf volgde Kelly ook, maar inmiddels niet meer. Reality FBI benoemt het opvallend grote leeftijdsverschil tussen de twee en schrijft dat Kelly twee jaar geleden nog in de media kwam na een vermeende zoen met een zeventienjarige jongen. Zelf zei Kelly dat dat verhaal ‘volledig uit zijn verband’ was getrokken.

Kelly Mexy is een influencer die met name bekend is op TikTok, waar ze 374.000 volgers heeft. Op Instagram zijn dat er 105.000. Mexy is de naam van een van haar katten, die regelmatig in de video's te zien zijn.

