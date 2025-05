LIVE Eredivisie | Onder meer Feyenoord en PSV in actie

Goedemiddag, welkom in dit liveblog! We zullen vanmiddag en vanavond verslag doen van de vier Eredivisie-wedstrijden van vandaag, te beginnen met NEC - Willem II. Dat duel begint om 16.30 uur in Stadion De Goffert. Daarna richten we ons op Heracles Almelo - Feyenoord (18.30 uur), waarna om 20.00 uur de bal in de Euroborg gaat rollen bij FC Groningen - RKC Waalwijk. We sluiten de avond af met PSV, dat om 21.00 uur de druk op Ajax verder wil vergroten. Daarvoor zal de ploeg van Peter Bosz wel moeten winnen van Fortuna Sittard.