Van Persie staat op en krijgt vervelend nieuws in persruimte

Robin van Persie heeft de tweede plaats in de Eredivisie overduidelijk nog niet uit het hoofd gezet met Feyenoord. Dat bleek wel zaterdagavond na de uitwedstrijd bij Heracles Almelo (1-4 overwinning).

Feyenoord won zaterdag door doelpunten van Anis Hadj Moussa (twee), In-Beom Hwang en Givairo Read comfortabel in Almelo. De Rotterdammers wisten de achterstand op nummer twee PSV daarmee tijdelijk weer te verkleinen tot twee punten, al zouden de Eindhovenaren om 21.00 uur nog wel aftrappen voor de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Volgend weekend ontvangt Feyenoord PSV in de eigen Kuip: in principe een laatste kans voor het elftal van Van Persie om de strijd om plek twee weer open te gooien.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Persie denkt al aan PSV en doet iets uitzonderlijks tegen Heracles

Van Persie stond na de wedstrijd tegen Heracles de pers te woord. Toen zijn persconferentie was afgelopen stond de trainer van Feyenoord op en had hij nog een vraag aan het journaille: “Is PSV al begonnen?”, vroeg hij. Een van de aanwezige journalisten deelde Van Persie vervolgens mede dat de Eindhovense formatie al met 2-0 leidde tegen Fortuna Sitttard.

In gesprek met NOS onderstreepte Van Persie het belang van het duel Feyenoord en PSV al. De oefenmeester erkende dat het wisselen van Hadj Moussa en Hwang te maken had met de onderlinge wedstrijd van volgende week. “Die wissels hadden alles met volgende week te maken, want ze stonden op scherp”, aldus Van Persie

#robinvanpersie ♬ origineel geluid - Sportnieuws @sportnieuws.nl ‘Is PSV al begonnen?!’ Feyenoord won eenvoudig met 1-4 in Almelo van Heracles. Vlak na het eindsignaal begon concurrent PSV tegen Fortuna Sittard. De trainer van Feyenoord is erg benieuwd naar hoe zijn concurrent om plek twee het doet. Helaas heeft de perschef geen goed nieuws voor de oud-topspits. #feyenoord

Zie jij Feyenoord de tweede plaats in de Eredivisie dit seizoen nog bemachtigen? Laden... 28.5% Ja 71.5% Nee 442 stemmen

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 'Van Persie is genadeloos en heeft weinig interesse in door Feyenoord verhuurde spelers' 🔗

👉 Boskamp hekelt Van Persie: ‘Hij is ineens poeslief’ 🔗

👉 Feyenoord heeft goud in handen: 'Hij gaat de nieuwe Stefan de Vrij worden' 🔗

👉 Feyenoord-target opgehemeld: 'Heerlijk, hij heeft wat weg van Rui Costa' 🔗

👉 Groot nieuws voor Santiago Giménez bij AC Milan 🔗