Feyenoord wint makkelijk bij Heracles en voert druk op bij PSV

Feyenoord heeft goede zaken gedaan in de strijd om plek twee door met 1-4 te winnen van Heracles Almelo. Al voor rust stonden drie Feyenoord-doelpunten op het scorebord, op naam van (2x) en Hwang In-Beom. In de tweede helft deed Luka Kulenovic wat terug voor Heracles, maar scoorde enkele minuten later de vierde.

De wedstrijd begon een kleine tien minuten later vanwege een probleem met de lat. Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther ontdekte namelijk dat die een paar centimeter te laag hing. Toen de lat was opgemeten en weer vier centimeter omhoog geduwd was, kon de wedstrijd beginnen.

Artikel gaat verder onder video

In de vierde minuut was het gelijk even schrikken voor Feyenoord. Suf Podgoreanu liep op de zestienmeter van de Rotterdammers af, maar stuitte op Wellenreuther. De doelman speelde de bal echter tegen de aanvaller aan, waardoor de bal bij Brian De Keersmaecker belandde. De Belg wist - weliswaar van enige afstand - de bal niet in het lege doel te schieten.

Aan de andere kant van het veld was het in minuut negen wél raak. Hadj Moussa dribbelde het strafschopgebied binnen en met een voorzet verraste hij Heracles-doelman Fabian de Keijzer. De bal bereikte geen teamgenoot, maar De Keijzer, via wie de voorzet binnenviel. De 0-1 kwam op het bord dankzij op naam van Hadj Moussa, al was een eigen doelpunt van De Keijzer niet onlogisch geweest.

Na twee behoorlijke kansen voor Ayase Ueda was het toch weer Hadj Moussa die de 0-2 maakte, op aangeven van Igor Paixão. Hadj Moussa schoot in eerste instantie tegen Damon Mirani aan, maar toen hij de bal terug kreeg, schoot de Algerijn hem met een stuiterballetje in de linkeronderhoek. Voor rust viel ook de 0-3 al. Eerst was het Read die uithaalde, de bal belandde op de rand van de zestien bij Hwang. De Koreaan deed het met een geplaatst schot, met hulp van Mirani, die de bal van richting veranderde.

LEES OOK: Van Persie denkt al aan PSV en doet iets uitzonderlijks tegen Heracles

Na een stille eerste periode in de tweede helft deed Heracles wat terug in de 73ste minuut. Een goede voorzet van De Keersmaecker leverde niet meteen wat op, maar via wat gepingpong in de zestien kwam de bal vlak voor het doel voor de voet van Kulenovic, die binnenschoot.

Niet veel later werd de treffer van Kulenovic alweer tenietgedaan door Read. De rechtsback kreeg de bal van Ibrahim Osman na een counter en schoot via Ivan Mesík binnen. In de 89ste minuut kreeg Sem Scheperman nog rood voor een stevige overtreding op Ramiz Zerrouki. Uiteindelijk kwam de overwinning voor Feyenoord deze wedstrijd nooit echt in gevaar.

Strijd om de tweede plek

Met de winst op Heracles zet Feyenoord weer druk op PSV, dat later op de avond in actie komt tegen Fortuna Sittard. De teams strijden om plek twee, die recht geeft op directe plaatsing voor de competitiefase van de Champions League. Met één wedstrijd meer gespeeld komt de ploeg van Robin van Persie op twee punten afstand van de Eindhovenaren. Bovendien staat volgende week zondag Feyenoord - PSV op het programma. Feyenoord kan overigens nog ingehaald worden door FC Utrecht en PSV is ook nog niet uitgeschakeld in de titelstrijd.

Anis Hadj Moussa is op dreef en maakt zijn tweede goal van de avond🔥#herfey — ESPN NL (@ESPNnl) May 3, 2025

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Boskamp hekelt Van Persie: ‘Hij is ineens poeslief’ 🔗

👉 Brian Priske wordt genoemd in Europese topcompetitie 🔗

👉 Van Persie-effect zichtbaar: marktwaardes Feyenoord in de lift 🔗

👉 Opvallend: sterspeler van Feyenoord biedt excuses aan richting fans 🔗

👉 Familie Huntelaar ‘ontplofte’ tijdens gesprek met Feyenoord 🔗