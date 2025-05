Van Persie denkt al aan PSV en doet iets uitzonderlijks tegen Heracles

Feyenoord speelt een gewonnen wedstrijd zaterdagavond op bezoek bij Heracles Almelo en dus lijkt hoofdtrainer Robin van Persie met zijn hoofd al bij het thuisduel van volgende week met PSV te zitten.

Feyenoord heeft zaterdag weinig te duchten van Heracles en leidt halverwege al riant. Een dubbelslag van Anis Hadj Moussa en een treffer van Hwang In-beom bezorgden de Rotterdammers een 0-3 voorsprong bij rust.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: De ongelooflijke reden dat Heracles - Feyenoord later begint

Van Persie deed vervolgens iets uitzonderlijks aan het begin van de tweede helft, door liefst drie wissels in één keer toe te passen. Hadj Moussa, Hwang en Hugo Bueno bleven achter in de kleedkamer, ten faveure van Ibrahim Osman, Gijs Smal en Ramiz Zerrouki.

Van Persie lijkt zodoende al te denken aan de thuiswedstrijd van volgende week tegen PSV. Dat wordt voor Feyenoord normaal gesproken de laatste kans om een gooi te doen naar de tweede plaats in de Eredivisie. Het aantal verliespunten is op dit moment nog vijf punten in het voordeel van PSV.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 'Van Persie is genadeloos en heeft weinig interesse in door Feyenoord verhuurde spelers' 🔗

👉 Boskamp hekelt Van Persie: ‘Hij is ineens poeslief’ 🔗

👉 Feyenoord heeft goud in handen: 'Hij gaat de nieuwe Stefan de Vrij worden' 🔗

👉 Feyenoord-target opgehemeld: 'Heerlijk, hij heeft wat weg van Rui Costa' 🔗

👉 Groot nieuws voor Santiago Giménez bij AC Milan 🔗