'Van Persie is genadeloos en heeft weinig interesse in door Feyenoord verhuurde spelers'

Feyenoord heeft dit seizoen veertien spelers verhuurd aan andere clubs. Maar hoe is hun toekomstperspectief in De Kuip? Volgens Mikos Gouka wil trainer Robin van Persie slechts twee huurlingen ook echt weer in de selectie opnemen.

De nog onervaren oefenmeester gaf onlangs aan snel duidelijkheid te willen verschaffen aan alle spelers die een contract hebben bij Feyenoord. Dat geldt dus ook voor voetballers die momenteel tijdelijk voor een andere club uitkomen. "De duidelijkheid zullen de spelers uiteindelijk waarderen", meent Van Persie. Voor veel verhuurde spelers zal die boodschap echter niet positief zijn, denkt Gouka te weten. De journalist van het Algemeen Dagblad zet in een uitgebreid artikel de mogelijkheden van de betreffende spelers uiteen.

Artikel gaat verder onder video

Zo hoeven Marcus Pedersen, Marcos López en Ezequiel Bullaude niet op speeltijd te rekenen in De Kuip volgend seizoen. Eerstgenoemde wordt op basis van contractuele afspraken (lijfsbehoud) overgenomen door huurclub Torino, terwijl er bij Feyenoord 'geen toekomst meer is' voor López. "De verwachting is dat hij bij Kopenhagen blijft." Bullaude leek op zijn beurt kans te maken op speeltijd in Rotterdam na zijn periode bij Fortuna, maar door de komst van Sem Steijn lijkt daar een streep doorheen te kunnen.

Ook Mimeirhel Benita, Ilias Sebaoui, Neraysho Kasanwirjo en Thomas van den Belt krijgen waarschijnlijk slecht nieuws van de trainer van Feyenoord. Voor Benita, nu actief bij Heracles, 'is de kans klein dat hij volgend seizoen een optie is voor Van Persie'. Sebaoui heeft bij Heerenveen op zijn beurt nog niet laten zien klaar te zijn voor de Nederlandse top. "En met Paixão en Sauer als concurrenten lijkt de kans op een kans in De Kuip minimaal", voegt Gouka toe. Ook Kasanwirjo (Rangers) en Van den Belt (Castellón) lijken geen volwaardig Feyenoord-spelers te worden. Gouka schrijft dat het logisch lijkt dat kersverse NEC-trainer Dick Schreuder Van den Belt probeert over te nemen.

LEES OOK: Dit is waarom Ajax juicht voor Feyenoord in strijd om plek twee

Voor Gjivai Zechiël (Sparta), Antef Tsoungui (Leuven), Devin Haen (FC Dordrecht), Mikki van Sas (Vitesse) en Gabriele Parlanti (FC Dordrecht) mogen op zoek naar een andere club. Zechiël is van dat rijtje de grootste naam en presteert met Sparta goed, maar Van Persie leek eerder geen grote fan. Gouka voorspelt nog een huurperiode voor de middenvelder.

Tweetal mag dromen

Een duo mag wel dromen van speeltijd bij Feyenoord: Leo Sauer (nu NAC) en Jayden Slory (FC Dordrecht). Eerstgenoemde is een van de lichtpuntjes van de NAC-selectie dit seizoen en heeft al zeven goals gemaakt. "Feyenoord smult van de ontwikkeling van de linkerspits", weet Gouka. Sauer zou speeltijd gaan krijgen, zelfs als Paixao blijft. Maar de kans is ook aanwezig dat de Braziliaan vertrekt, waarna de Slowaak met een concurrent gaat uitvechten wie er gaat spelen.

Voor Slory is veel speeltijd komend seizoen mogelijk nog niet te verwachten, maar lijkt de kans groot dat hij zich bij de selectie mag voegen in de zomer. "De jeugdinternational ontwikkelt zich uitstekend. De aanvaller speelde vrijwel alles bij FC Dordrecht en maakte al tien doelpunten en leverde negen assists. In de Kuip denken ze dat hij in de toekomst een rol kan gaan spelen."

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 'FC Twente vermoedt Feyenoord-complot' 🔗

👉 Feyenoord-fans likken vingers af tijdens finale: 'Hij moet in De Kuip blijven!' 🔗

👉 Feyenoord krijgt plots enorm slecht nieuws over transferdoelwit nummer 1 🔗

👉 Feyenoord-target opgehemeld: 'Heerlijk, hij heeft wat weg van Rui Costa' 🔗

👉 Groot nieuws voor Santiago Giménez bij AC Milan 🔗