'FC Twente vermoedt Feyenoord-complot'

Binnen FC Twente wordt vermoed dat Feyenoord bewust informatie heeft laten lekken over een vermeend eerste bod op , zo schrijft 1908.nl. Daarmee zou Feyenoord druk willen zetten op de onderhandelingen met de club uit Enschede.

FC Twente is ‘niet te spreken over de manier waarop het nieuws over een openingsbod van Feyenoord naar buiten is gekomen’, schrijft 1908.nl. “Binnen FC Twente vermoedt men dat de informatie bewust is gelekt vanuit Rotterdam, met als doel druk te zetten op de onderhandelingen. De club herkent hierin een patroon dat ook zichtbaar was tijdens de transferperikelen rond Zerrouki, waarbij de onderhandelingen met Feyenoord lange tijd muurvast zaten.”

Heeft Sem Steijn een afkoopsom?

Zaterdag meldde onder meer De Telegraaf dat Feyenoord een bod op Steijn heeft uitgebracht. Dat nieuws werd niet bevestigd door Twente. De krant schreef ook dat Steijn een contractuele afkoopsom van tien miljoen euro heeft. Het bod van Feyenoord zou daaronder liggen.

Het Algemeen Dagblad kwam later met een nuancering: Steijn zou van Twente 'de toezegging zou hebben gehad dat er wordt meegewerkt als er een club komt waar Steijn zelf oren naar zou hebben’, mits een mooie transfersom wordt betaald. Van een harde clausule zou geen sprake zijn.

De geruchtenstroom rondom Steijn is ook technisch directeur Arnold Bruggink ter ore gekomen. De directeur van FC Twente wil alleen niet reageren op de geruchten. "Ik doe hier niet aan mee", laat hij weten tegenover Tubantia. Wat er in de afgelopen dagen allemaal gezegd is over de contractsituatie van Steijn zorgde in ieder geval voor verbazing bij Bruggink. "Iedereen schijnt precies te weten hoe het zit, maar het zit heel anders."

Steijn verlengde eind vorig jaar zijn contract bij FC Twente tot medio 2028. De club uit Enschede hoeft daarom niet mee te werken aan een vertrek, maar het is de vraag of Steijn houdbaar is. De Eredivisie-topscorer staat namelijk ook in de belangstelling van AS Roma en Internazionale.

Denk je dat Sem Steijn naar Feyenoord gaat? Laden... 46.8% Ja 53.2% Nee 154 stemmen

