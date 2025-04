Haast geboden voor Napoli: 'Nieuwe club heeft Paixão in het vizier'

wordt al maanden nauwlettend in de gaten gehouden door Napoli, maar ook andere clubs uit de Serie A zijn tonen interesse in de linksbuiten van Feyenoord. Eerder werd AC Milan genoemd, maar Calciomercato meldt dat ook een andere club uit de top van de Italiaanse competitie Paixão in het vizier heeft.

Paixão is bezig aan een uitstekend seizoen bij Feyenoord. De Braziliaan imponeerde op het hoogste niveau met Champions League-doelpunten tegen AC Milan en Sparta Praag. Bovendien gaf de linksbuiten annex aanvallende middenvelder tweemaal twee assists in optredens tegen Girona en Benfica. In totaal maakte Paixão dit seizoen veertien doelpunten en leverde hij zeventien assists af.

De goede cijfers van Paixão blijven niet onopgemerkt. Napoli zou de buitenspeler al sinds januari op de radar hebben staan. In maart kwam de interesse van AC Milan daarbij. Mocht Paixão deze zomer een overstap gaan maken, is het de vraag wat hij gaat opleveren. Daarover zijn de meningen sterk verdeeld. Breekt Paixão bijvoorbeeld het record van Santiago Giménez, die afgelopen winter voor 32 miljoen euro naar Milan vertrok?

Napoli zou naar verluidt beschikken over een budget van 150 miljoen euro voor versterkingen, aankomende zomer. Daarmee lijkt een transferrecord haalbaar. De Napolitanen zouden de deal graag snel rond willen maken, voordat andere clubs zich in de strijd om de Feyenoorder kunnen mengen. Er is extra haast bij geboden, zo lijkt, want Calciomercato meldt dat ook AS Roma geïnteresseerd is in de diensten van Paixão. Naast de linksbuiten zou ook voormalig Ajax-spits Lorenzo Lucca op het lijstje staan.

