Discussie over vraagprijs Paixão: 'Man, die levert het dubbele op'

Volop speculatie over een transfer van . De Braziliaan is belangrijk voor Feyenoord en verwacht wordt dat hij deze zomer een transfer kan maken. Bij de NOS Voetbalpodcast wordt besproken voor welk bedrag Paixão verkocht zou moeten worden.

Feyenoord won zondag van Go Ahead Eagles met 3-2 en mag weer dromen van de tweede plaats in de Eredivisie. PSV staat slechts op zes punten afstand. De beslissing in het duel met de Eagles kwam in de 74ste minuut van Paixao, die niet voor de eerste keer belangrijk was voor Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

De Braziliaanse vleugelspeler staat al weken in de belangstelling van verschillende Europese topclubs. Jeroen Elshoff stelt in de podcast voor om ‘het geldspelletje’ te spelen. “Die levert straks 25 miljoen op.” Presentator Jeroen Stekelenburg is het er niet mee eens: “Man, die levert het dubbele op. Zijn contract loopt door tot 2029.”

'Misschien is hij het ook wel waard'

“Spelers van Feyenoord leveren niet vijftig miljoen op. Dat is de markt”, stelt Arman Avsaroglu. Stekelenburg verdedigt zijn standpunt: “Deze jongen heeft het op ieder niveau laten zien, ook in de Champions League op momenten. Ik vind hem ook constant.” Avsaroglu: “Ik gun Feyenoord ook vijftig miljoen, misschien is hij het ook wel waard.”

Spelers van Ajax

De commentator maakt al snel de vergelijking met een andere club: "Het is natuurlijk een enorme frustratie in Rotterdam dat spelers van Ajax die misschien niet eens beter zijn, wel miljoenen meer opleveren. Ze snappen niet wat ze daaraan kunnen doen.” Anne de Jong voegt nog toe dat Paixão geen international is voor Brazilië: “Het zou voor het merk wel goed zijn geweest als hij bij die hele lange lijst van de voorselectie van Brazilië uitgekozen was.”

