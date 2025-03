Driemaal is scheepsrecht voor Feyenoord tegen strijdvaardig Go Ahead Eagles

Met een 3-2 overwinning op Go Ahead heeft Feyenoord minimaal twee punten gestolen. Tweemaal kwamen de Rotterdammers op voorsprong, maar tweemaal wist het betere Go Ahead deze met prachtige teamgoals ongedaan te maken. Igor Paixao wist de wedstrijd een kwartier voor tijd echter toch in Rotterdams voordeel te beslechten

Met drie duels in zeven dagen wordt dit de ‘week van de waarheid’ voor Feyenoord. Met een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begon die week met een voorproefje van de bekerfinale. Robin van Persie kon weer beschikken over Antoni Milambo, maar moest Ayase Ueda wegens een lichte blessure missen. Paul Simonis hoefde niets te wijzigen ten opzichte van de laatste wedstrijd, en hoopte vandaag met een overwinning de Rotterdammers op de ranglijst te achterhalen.

Artikel gaat verder onder video

Dat leek in de beginfase een hels karwei te gaan worden. Feyenoord speelde enthousiast, zette hoog druk en dwong via Igor Paixao al snel een aardige mogelijkheid af. Na een lompe poging van Julian Carranza zakte het niveau van de thuisploeg echter terug en lukte het met een matig baltempo en veel onnauwkeurigheden niet om Go Ahead onder druk te blijven zetten. Zodoende namen de Deventenaren de teugels in handen en moest Timon Wellenreuther op een schot van Enric Llansana in actie komen. Even later leek de Duitse doelman bijna in de fout te gaan wegens miscommunicatie met de tegenvallende Givairo Read, maar met een harde tackle wist hij een tegentreffer te voorkomen.

Het spel speelde zich daarna voornamelijk af op het middenveld. Feyenoord had het meeste balbezit, maar het beste van het spel was voor de bezoekers. Nu was ‘het beste’ nog steeds niet overtuigend; ondanks de goede combinaties wist Go Ahead geen weg door de defensie van de opponent te vinden. Die weg wisten de Rotterdammers wel eenmaal te vinden, maar In-Beom Hwang had te veel tijd nodig voor zijn poging. Een actie van Anis Hadj-Moussa leek ook niet tot succes te leiden, ware het niet dat de VAR ingreep op de lichte duw die Dean James aan de Algerijn uitdeelde. Jakub Moder schoot de verkregen strafschop vervolgens feilloos raak.

Vervolgens ging Go Ahead op zoek naar een tegentreffer tegen de onzekere Feyenoord-defensie. Voornamelijk Wellenreuther oogde twijfelend: door hoge druk ging de keeper meermaals de mist in. Uiteindelijk kregen de bezoekers in de extra tijd van de eerste helft loon naar werken. Na een hoge pass van Mathis Suray legde Milan Smit de bal met de hak voor de voeten van de doorgelopen Edvardsen, die in de korte hoek overtuigend raak schoot. Luttele seconden na de thee schoot Carranza de bal tegen de paal, maar vervolgens was het weer Go Ahead dat de aanval zocht. De ploeg van Simonis toonde veel meer inzet dan de opponent, waardoor er vele fouten uitgelokt werden.

LEES OOK: De Kuip keert zich tegen één speler, Quilindschy Hartman grijpt meteen in

Na een minuut of tien leek Feyenoord te beseffen dat het anders moest en werd er even een tandje bijgeschakeld. Linthorst ging op eigen helft onhandig in de fout, waarvan Hadj-Moussa dankbaar profiteerde. De behendige buitenspeler snelde richting doel en legde in de lange hoek de 2-1 binnen. Lang konden de Rotterdammers echter niet genieten van de voorsprong. Na een paar geweldige combinaties kreeg Olivier Antman net genoeg ruimte om tegendraads binnen te schieten. De bezoekers bleven met attractief spel vervolgens het duel in handen houden, maar hadden moeite om de eindfase te bereiken.

Feyenoord kreeg soms wel enige ruimte, maar leek daar niet effectief mee om te springen. Toen Paixao een kwartier voor tijd iets te veel ruimte kreeg, wist hij daarvan echter wel te profiteren. De Braziliaan trok naar binnen en schoot zijn ploeg via de vingertoppen van De Busser opnieuw op voorsprong. Go Ahead ging in de slotfase nog wel op zoek naar de gelijkmaker, maar kwam ook met Gerrit Nauber als breekijzer niet voor een derde maal langszij. Zo pakt Feyenoord drie belangrijke punten, maar is het wel gewaarschuwd voor de bekerfinale.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Besiktas-trainer Ole Gunnar Solskjaer zou gecharmeerd zijn van een spits van Feyenoord. Er wordt ingezet op een huurdeal met optie tot koop. 🔗

👉 Na zijn terugkeer bij Feyenoord veranderde het gedrag van Robin van Persie, zo zag zijn vrouw Bouchra van Persie. 🔗

👉 Napoli wordt al langere tijd in verband gebracht met Igor Paixão. De interesse lijkt steeds serieuzer te worden. 🔗

👉 Pascal Bosschaart doet een onthulling over zijn korte periode als interim-hoofdtrainer. "Niemand weet het, maar hij speelde een tijdje met een gebroken rib." 🔗

👉 Opvallend: Feyenoord zou een gesprek hebben gevoerd met Giovanni van Bronckhorst over een terugkeer. Daarna bleef het oorverdovend stil. 🔗