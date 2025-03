Bouchra van Persie ziet complete gedragsverandering bij Robin van Persie

Robin van Persie keerde ruim een maand geleden terug bij Feyenoord, waar hij als hoofdtrainer aan de slag ging. In januari 2018 keerde de oud-spits ook al terug bij de club waar hij zijn eerste stappen in het profvoetbal zette. Zijn vrouw Bouchra van Persie zag het gedrag van haar man volledig veranderen toen hij als speler terugkeerde in De Kuip.

Nadat Van Persie enkele seizoenen bij Feyenoord achter de rug had, vertrok hij in de zomer van 2004 naar Arsenal. In Londen ontpopte de topscorer aller tijden van Oranje zich tot een levensgevaarlijke spits, maar met The Gunners wist hij enkel de FA Cup en een Community Shield te winnen. De Engelse landstitel ontbrak echter in de prijzenkast van de aanvaller, dus maakte hij in de zomer van 2012 de overstap naar Manchester United, in een poging daar een Premier League te winnen. Daar slaagde Van Persie direct in zijn eerste seizoen in, terwijl hij ook topscorer werd met 26 doelpunten. Na drie seizoenen op Old Trafford vertrok RVP naar Fenerbahçe, waarna hij 2,5 jaar later terugkeerde bij Feyenoord.

Die terugkeer in Rotterdam-Zuid deed Van Persie goed, zo zag zijn vrouw Bouchra. “Robin is erg impulsief. Met de jaren zag ik dat rauwe randje vervagen”, zo vertelt ze in gesprek met Helden Magazine. Pas na zijn terugkeer bij Feyenoord, kregen mensen te zien hoe Van Persie in het dagelijks leven is. “Ik kende die Robin allang, maar hij hield altijd een soort scherm om zich heen. Een vriend zei ooit: ‘Mensen in Nederland kijken heel anders tegen Robin aan. Als je hem kent, weet je hoe zacht, lief, grappig en leuk hij is.’ Ik vroeg me af waarom anderen dat niet zagen.” Die vriend legde uit dat dit kwam doordat Van Persie vaak vol emotie voor de camera verscheen na wedstrijden. “Daardoor kwam hij soms boos over. Bij Feyenoord verdween dat bozige helemaal, hij was veel relaxter.”

Van Persie gaat mee in uitleg

Van Persie kan zich wel vinden in de uitleg van zijn vrouw. “In Engeland moest ik constant presteren, anders stond er meteen een ander klaar. Ik moest altijd op mijn best zijn”, stelt de oud-spits. Na zijn terugkeer bij Feyenoord zag de wereld er voor Van Persie juist heel anders uit. “Ik hoefde niets meer te bewijzen, ik kwam puur om plezier te hebben. Die enorme druk, die ik mezelf jarenlang had opgelegd, viel weg.” Toch moest hij zichzelf die druk opleggen om het maximale uit zijn carrière te halen. “Zonder die prestatiedrang had ik het in Engeland nooit gered.”

