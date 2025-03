Casper van Eijck legt uit: 'Hierom zijn zoveel spelers van Feyenoord geblesseerd'

Casper van Eijck, prominent hoogleraar en voormalig clubarts van Feyenoord, weet waarom de club dit seizoen met zoveel blessuregevallen te maken heeft. Dat zegt de chirurg in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Van Eijck beweert dat de oorzaak van de problemen te herleiden is naar de voorbereiding op dit seizoen.

Michel van Egmond vraagt Van Eijck te duiden waarom Feyenoord zoveel geblesseerde spelers in de selectie heeft. “Nou, dat is een beetje multifactorieel”, begint de arts. René van der Gijp grijpt al snel in: “Begrijpen onze luisteraars dat woord?” Vervolgens schieten Van der Gijp en de rest van de tafel in de lach. “Er zijn meerdere factoren die daar een rol in spelen”, verbetert de oncoloog. “Maar een van de belangrijkste oorzaken is dat de voorbereiding totaal verkeerd is geweest.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: AC Milan - Feyenoord krijgt staartje: beide clubs moeten boetes aan UEFA betalen

“Om een voorbeeld te noemen: die wedstrijd tegen Benfica moesten ze nog spelen. Dat zat allemaal opgesloten in het contract van Orkun (Kökçü, red.) Zaterdagochtend gingen ze nog trainen, zaterdagmiddag gingen ze naar een vliegveld, heel ver buiten Lissabon. Toen zaten ze uitgeteld in de bus. Zondag kwamen ze uitgeput bij Benfica aan en werden ze helemaal zoek gespeeld. Woensdag konden ze weer de thuiswedstrijd tegen Monaco gaan spelen. En een paar dagen daarop was natuurlijk al de wedstrijd tegen PSV.” Van Eijck doelt op de Johan Cruijff Schaal, die na een spectaculair 4-4 gelijkspel door Feyenoord gewonnen werd na strafschoppen.

“Die jongens waren opgebrand”, gaat de voormalig clubarts verder. “Dan vallen er een paar om en wordt er extra veel gevraagd van de anderen. Die gaan ook allemaal langzaam omvallen. Zo wordt het een soort vicieuze cirkel.” Naast de problemen die de voorbereiding veroorzaakte, noemt Van Eijck ook de wisselingen binnen de fysieke staf als belangrijke factor.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Opvallend: Feyenoord zou een gesprek hebben gevoerd met Giovanni van Bronckhorst over een terugkeer. Daarna bleef het oorverdovend stil. 🔗

👉 Pascal Bosschaart doet een onthulling over zijn korte periode als interim-hoofdtrainer. "Niemand weet het, maar hij speelde een tijdje met een gebroken rib." 🔗

👉 Hans Nijland ziet 'competitievervalsing' in de Eredivisie, die Feyenoord ten gorede komt. "Het verzoek van Feyenoord had nooit goedgekeurd mogen worden." 🔗

👉 Eljero Elia adviseert Feyenoord om een sterspeler te verkopen. "Ze kunnen nu de hoofdprijs vragen." 🔗

👉 FC Barcelona houdt een speler van Feyenoord nauwlettend in de gaten, weet SPORT. Hetzelfde geldt voor Liverpool. 🔗