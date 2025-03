Ongelooflijk: er raakt nóg een Feyenoorder geblesseerd rond interlandperiode

heeft het trainingskamp van Japan voortijdig verlaten. De spits van Feyenoord keert daardoor eerder dan verwacht terug bij zijn club. Voor Feyenoord betekent de blessure een nieuwe reden tot zorg.

De interlandperiode verloopt vooralsnog niet positief voor Feyenoord. Antoni Milambo (Oranje Onder 21), Anis Hadj Moussa (Algerije) en Hugo Bueno (Spanje Onder 21) moesten zich op het laatste moment afmelden door blessureleed. Daar komt nu dus het uitvallen van Ueda bij. De Japanner deed donderdag nog 86 minuten mee in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd Bahrein

Feyenoord heeft nu nog tien internationals over die uitvliegen. Het gaat om Jakub Moder (Polen), Gernot Trauner (Oostenrijk), Oussama Targhalline (Marokko), Ayase Ueda (Japan), In-Beom Hwang (Zuid-Korea), Jeyland Mitchell (Costa Rica), Stéphano Carillo (Mexico Onder-20), Givairo Read, Aymen Sliti en Zépiqueno Redmond (allen Oranje Onder-19).

Alle blessures bij Feyenoord

Feyenoord heeft gedurende het hele seizoen al te maken met een overvolle ziekenboeg. Momenteel heeft de club met Jordan Lotomba, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje, Justin Bijlow, Bart Nieuwkoop, Quinten Timber en Calvin Stengs liefst zeven spelers in de lappenmand zitten. Milambo maakte donderdag zijn rentree in de oefenwedstrijd tegen Excelsior.

Zo stroomt een deel van de ziekenboeg ook langzaamaan leeg. Zo kon Hwang vorig weekend tegen FC Twente zijn rentree maken en keerde Trauner ook weer terug in de basis. Ueda speelde tegen Twente misschien wel zijn beste wedstrijd voor Feyenoord en was tweemaal trefzeker. De Rotterdammers hervatten de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

