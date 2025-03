AC Milan - Feyenoord krijgt staartje: beide clubs moeten boetes aan UEFA betalen

Feyenoord zal goede herinneringen overhouden aan het Europese tweeluik met AC Milan, maar krijgt nu wel van de UEFA een boete opgelegd. Het gaat om een geldbedrag van €5.000 euro. Voor de Milanezen valt de straf een stuk hoger uit: de topclub van weleer moet €63.000 overmaken.

Tijdens de wedstrijd in Milaan (1-1) beging de Italiaanse club meerdere overtredingen. Zo moet Milan €28.000 betalen 'voor het blokkeren van publieke doorgangen' €10.000 'voor het afsteken van vuurwerk' en nog eens €25.000 'voor een te late aftrap'. In totaal is de Noord-Italiaanse club de UEFA dus een bedrag van €63.000 verschuldigd. Trainer Sergio Conceição blijkt ook een aantal te hebben gehad in de late aftrap en krijgt daardoor een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd opgelegd, met een proeftijd van een jaar. Diezelfde straf werd ook al gegeven aan de Portugese trainer na het duel in De Kuip.

Voor Feyenoord valt de straf mee vergeleken met de boetes voor Milan. De UEFA heeft vastgesteld dat supporters van Feyenoord 'schade aan het stadion veroorzaakt' hebben. Om Milan te vergoeden voor de schade die het San Siro is aangedaan, moeten de Rotterdammers contact opnemen met de Italiaanse club. Feyenoord kreeg al een boete opgelegd voor het 'blokkeren van doorgangen in het stadion' na het heenduel in De Kuip (1-0).

LEES OOK: 'Atalanta Bergamo stuit op prijskaartje van dertig miljoen voor speler van Feyenoord'

De Rotterdammers zullen met plezier terugdenken aan de ontmoetingen met de Milanezen. Nadat Igor Paixão Feyenoord in Rotterdam al snel op 1-0 zette, gaf de defensie van toenmalig interim-trainer Pascal Bosschaart weinig meer weg. In Milaan leek het helemaal mis te gaan, toen Santiago Giménez meteen scoorde, maar door een rake kopbal van Julian Carranza werd Milan toch uit het toernooi geknikkerd.

