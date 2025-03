'Feyenoord-miskoop weet opnieuw niet te imponeren en staat voor transfer naar Amerika'

Voormalig Feyenoord-miskoop is op weg naar de uitgang bij Slavia Praag, meldt het Tsjechische InFotbal. De 26-jarige middenvelder speelde in het seizoen 2023/2024 in het shirt van de Rotterdammers, maar wist allerminst te imponeren. Nu staat de 24-voudig Tsjechisch international voor een overstap naar MS-club Houston Dynamo.

Lingr kwam op de radar bij Feyenoord nadat hij in het seizoen 2022/2023 een uiterst succesvol jaar kende. De Tsjech was goed voor zestien doelpunten en acht assists in 42 wedstrijden. De Rotterdamse club huurde hem met een verplichte koopoptie van zo'n vier miljoen euro. Zijn avontuur in De Kuip was echter allerminst succesvol. In 28 wedstrijden kwam Lingr viermaal tot scoren en gaf hij één assist.

Artikel gaat verder onder video

FootballTransfers: Zo ziet de opstelling van Robin van Persie bij Feyenoord eruit volgend seizoen

Toch diende Feyenoord Lingr vanwege de verplichte koopoptie na het seizoen 2023/2024 over te nemen. Gelukkig voor technisch directeur Dennis te Kloese werd er een oplossing gevonden en nam zijn oude ploeg Slavia Praag hem voor zo'n 2,2 miljoen euro weer over. Zijn terugkeer in Tsjechië is alleen ook geen succes geworden. Na 24 wedstrijden staat Lingr op slechts één doelpunt en één assist.

Lingr 'designated player' bij Houston Dynamo

Lingr moet bij Houston Dynamo, dat naar verluidt zo'n 2,4 miljoen euro betaalt, voor de nodige creativiteit gaan zorgen op het middenveld. de MLS-club was namelijk naarstig op zoek naar een nieuwe spelmaker naar het vertrek van Adalberto Carrasquilla. De 26-jarige Panamees vertrok in de winter naar het Mexicaanse UNAM Pumas. Bij Houston Dynamo wordt Lingr een 'designated player'. Clubs uit de Major League Soccer mogen drie spelers in de selectie hebben die buiten het salarislimiet vallen. De Tsjechische middenvelder is er daar één van.

LEES OOK: Robin van Persie draait maatregel van Brian Priske direct terug bij Feyenoord

Houston Dynamo is ontzettend ambitieus en investeerde daarom flink in de selectie. Zo werd voormalig Ajax-aanvaller Nicolás Lodeiro al transfervrij binnengehaald, evenals Duane Holmes, Érik Dueñas, Júnior Urso, Jimmy Maurer en Blake Gillingham. In de zomer van vorig jaar versterkte de Amerikaanse club zich al met Ezequiel Ponce, die met negen miljoen euro de duurste aankoop allertijden is.

Ondanks de vele aanwinsten verloopt het huidige MLS-seizoen nog niet goed voor Houston Dynamo. De club staat voorlaatste in de Western Conference en wist in de eerste vier wedstrijden van 2025 slechts één punt bij elkaar te sprokkelen. De transferwindow is in Amerika nog tot 23 april open.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord ziet marktwaardes kelderen, maar één speler verdubbelt plots

De transferwaardes van de meeste spelers van Feyenoord zijn gedaald in maart.