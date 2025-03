Robin van Persie draait maatregel van Brian Priske direct terug bij Feyenoord

Trainer Robin van Persie laat de oefenwedstrijden weer terugkeren bij Feyenoord. De Rotterdammers spelen donderdag op het eigen trainingscomplex een vriendschappelijke wedstrijd tegen stadsgenoot Excelsior. Daarmee breekt Van Persie met een maatregel die is ingevoerd door voormalig trainer Brian Priske.

De Deense oefenmeester koos ervoor om, mede door de vele blessures die Feyenoord teisterden, geen oefenwedstrijden in te lassen. Het was een trendbreuk ten opzichte van voorganger Arne Slot, die tijdens interlandperiodes regelmatig oefende om zo in het ritme te blijven. Daarbij moet wel gezegd worden dat Feyenoord onder Slot minder met blessures te maken had.

Van Persie kiest ervoor om de interlandperiodes wel weer te gaan gebruiken voor oefenwedstrijden. Op trainingscomplex 1908 ontvangt de Rotterdame club donderdag stadsgenoot Excelsior. De wedstrijd is niet toegankelijk voor supporters, zo meldt HierOpZuid via X.

In het oefenduel met Excelsior kan Feyenoord niet beschikken over de geblesseerden Jordan Lotomba, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje, Justin Bijlow, Bart Nieuwkoop, Quinten Timber en Calvin Stengs. Daarnaast heeft Feyenoord met David Hancko (Slowakije), Gernot Trauner (Oostenrijk), Jeyland Mitchell (Costa Rica), Jakub Moder (Polen), Oussama Targhalline (Marokko), In-Beom Hwang (Zuid-Korea) en Ayase Ueda (Japan), Plamen Andreev (Bulgarije Onder 21), Stéphano Carillo (Mexico Onder 20), Givairo Read, Aymen Sliti en Zépiqueno Redmond (allen Oranje Onder 19) de nodige internationals zien uitvliegen. Ook Hugo Bueno, die zich afmeldde bij Spanje Onder 21 is niet fit genoeg om minuten te maken.

Door het grote aantal afwezigen zal Van Persie waarschijnlijk grotendeels gaan aantreden met wisselspelers en talenten uit de jeugdopleiding. Verder trainde Antoni Milambo woensdag volledig mee, waardoor het erop lijkt dat hij donderdag een volgende stap kan zetten in zijn herstel.

