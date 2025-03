Kraay lyrisch over Feyenoorder: 'Hij is stiekem onderweg naar de Slot-belofte'

Feyenoord-spits heeft afgelopen zondag een uitstekende indruk achtergelaten bij Hans Kraay junior. De Japanse spits was in het duel met FC Twente (2-6) samen met onder meer Igor Paixão een van de grote uitblinkers aan Rotterdamse zijde. In De Grolsch Veste was de goaltjesdief goed voor twee treffers.

Ueda maakte in de zomer van 2023 voor zo'n acht miljoen euro de overstap van het Belgische Cercle Brugge naar Feyenoord. Vooralsnog heeft de 26-jarige Japanner nog altijd zijn transfersom niet waar kunnen maken in De Kuip. De dertigvoudig international van Japan speelde vooralsnog zestig wedstrijden in het shirt van Feyenoord en maakte daarin twaalf treffers. Viermaal was Ueda aangever bij een treffer.

Kraay junior zag Ueda in actie tegen FC Twente en was onder de indruk. "Die maakte in Enschede zeventig minuten lang een hele fitte indruk en maakte twee hele kille goals", aldus de ESPN-analist in zijn column voor Voetbal International. "Hij heeft het best een tijdje verborgen weten te houden, maar nu hebben we toch een beetje gezien wat Arne Slot ons en mij aan het einde van vorig seizoen heeft beloofd."

Wat Slot heeft gezegd tegen Kraay junior aan het einde van het afgelopen seizoen? "In een van zijn laatste wedstrijden als Feyenoord-trainer vroeg ik hem: wat voor ramp gaat het betekenen voor je opvolger als Santiago Gimenez deze zomer wordt verkocht? Slot zei: geloof me Hans, Ueda gaat hem uitstekend vervangen", blikt Kraay junior terug.

"Toen ik hem lichtelijk verbaasd vragend aankeek, zei hij vol overtuiging: deze jongen heeft in een moeilijke Belgische competitie bij Cercle Brugge 22 goals gemaakt in veertig wedstrijden, schiet ze voor het Japanse elftal uit alle hoeken en standen binnen, en als hij week in week uit gaat spelen, dan heeft hij a. een goede techniek, b. gaat hij ook diepte krijgen en c. is hij behoorlijk koel in het strafschopgebied", haalt Kraay junior aan, die bekent lang te hebben getwijfeld aan de woorden van Slot over Ueda. "Maar misschien is hij vanaf afgelopen zondag stiekem onderweg naar de Arne Slot-belofte", besluit hij.

