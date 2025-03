Kraay junior weet vraagprijs voor Steijn en maant Te Kloese tot actie: 'Appeltaartje mee'

Hans Kraay junior vindt dat Dennis te Kloese snel moet handelen inzake . De analist vindt dat de topscorer van de Eredivisie uitstekend past bij Feyenoord en maant de directeur dan ook tot actie, voordat er kapers op de kust komen vanuit het buitenland.

Steijn maakt momenteel een ongekend seizoen door bij FC Twente. De aanvallende middenvelder was in 25 competitiewedstrijden goed voor 22 treffers en staat daarmee eenzaam aan de top van de topscorersranglijst. Bovendien is de 23-jarige Hagenaar hard op weg om het record van Jari Litmanen uit de boeken te schieten, die als middenvelder ooit 26 treffers maakte.

"Ik denk dat Sem Steijn met zijn enorme vele goals, maar ook zeker qua type, ongelofelijk goed als nummer 10 bij Feyenoord zou passen", vertelt Kraay junior in zijn column in Voetbal International. "Hij heeft er nu 22 in liggen in 26 wedstrijden, dat kom je bijna nergens tegen bij een nummer 10. Vorig seizoen schoot hij er al een stuk of zeventien in, dus het is geen one day fly."

Kraay junior weet dat Steijn 'voor rond de tien miljoen euro' de overstap mag maken naar een Nederlandse topclub. "Ik heb mijn bronnen", verklapt hij. "Ik kan er een miljoen naast zitten, maar ondanks het feit dat Sem Steijn onlangs zijn contract heeft verlengd, en er geen verkoopclausule in staat, heb ik de indruk dat de chique technisch directeuren Arnold Bruggink en Jan Streuer het hem gunnen. En geen achterlijke bedragen gaan vragen aan Nederlandse clubs."

Te Kloese moet haast maken inzake Steijn

Als het aan de ESPN-analist ligt, dan gaat Feyenoord heel snel over tot actie wat betreft een transfer van Steijn. "En het liefst heel snel", benadrukt Kraay junior. "Want als Sem Steijn er binnenkort nog een stuk of vijf inschiet, dan staan de Duitse en Engelse clubs ook snel op de stoep, zoals Hoffenheim, Leipzig, Wolves en Fulham."

Kraay junior stelt dat Feyenoord dan gezien is. "En als die hem willen, leggen ze zo twintig miljoen neer", verwacht de 65-jarige oud-voetballer. "Dus Dennis te Kloese: als je De Kuip en Robin van Persie heel snel blij wil maken met een heerlijke, frisse, veelscorende 10: pak je auto, neem een appeltaart voor Bruggink en Streuer mee, en rijd op de terugweg met blosjes op je wangen terug naar De Kuip", besluit hij.

