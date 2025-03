FC Twente-supporters keren zich massaal tegen Joseph Oosting

FC Twente-supporters beginnen na de 2-6 nederlaag steeds meer aan de stoelpoten van trainer Joseph Oosting te zagen. De oefenmeester van de Tukkers krijgt flink wat kritiek ten aanzien van de keuzes die hij maakte voor het duel met de Rotterdamse concurrent. Niet alleen Oosting moet het ontgelden, ook technisch directeur Arnold Bruggink krijgt te maken met flink wat gemor over het gevoerde technische beleid van FC Twente.

Vorig seizoen eindigde FC Twente op een keurige derde plaats in de Eredivisie, waarmee een plek in de voorronde van de Champions League werd afgedwongen. Hoewel het hoofdtoernooi van het miljardenbal niet werd bereikt, genoten de club en de supporters wel van een fraai Europees avontuur met in totaal twaalf wedstrijden. De Tukkers speelden op Old Trafford tegen Manchester United en troffen in de Europa League nog onder meer Lazio, Fenerbahçe, Olympiacos en Nice.

FC Twente overleefde verrassend genoeg de competitiefase van de Europa League na een heuse houdini-act. In de laatste twee speelrondes behaalde de ploeg van Oosting zes punten tegen Malmö FF en Besiktas, waardoor het doorstootte naar de tussenronde. Hierin werd het over twee wedstrijden, en na verlenging, uitgeschakeld door het Noorse FK Bodø/Glimt (7-3 over twee wedstrijden).

FC Twente presteert moeizaam in de Eredivisie

In de Eredivisie loopt het allemaal echter wat stroever voor FC Twente. De Tukkers wonnen op 23 november hun laatste uitwedstrijd (1-2 op bezoek bij Fortuna Sittard) en wachten sindsdien al zes uitwedstrijden op een overwinning. Driemaal leed de ploeg een nederlaag (6-1 tegen PSV, 1-0 tegen AZ en 2-1 tegen NAC Breda) en drie keer werd er gelijkgespeeld (2-2 tegen Go Ahead Eagles, 3-3 tegen sc Heerenveen en 1-1 tegen FC Groningen).

Ook in de eigen Grolsch Veste gaat het in 2025 allerminst soepel voor FC Twente. De tweede seizoenshelft werd nog wel overtuigend gestart met een 6-2 overwinning op Willem II, maar tegen RKC Waalwijk (2-0), NEC (2-0) en Almere City (1-0) werden uiterst moeizame overwinningen geboekt. Het gemor bij de supporters om het matige spel nam de voorbije weken toe, waarbij ook de tactische beslissingen en de wissels van Oosting vaak op de nodige kritiek konden rekenen.

Zo was er na de late gelijkmaker van sc Heerenveen veel onbegrip bij supporters over de defensieve wissels die de oefenmeester in het slot van het duel bracht. FC Twente verdedigde met een man minder een 2-3 voorsprong in het Abe Lenstra Stadion, maar zag de Friezen in extremis langszij komen. Oosting wisselde in die wedstrijd aanvallende middenvelder Sem Steijn voor verdediger Mees Hilgers, bracht controleur Mathias Kjølø voor Michel Vlap en in de slotfase haalde hij spits Ricky van Wolfswinkel naar de kant voor verdediger Alec van Hoorenbeeck. Ongetwijfeld was de kritiek op Oosting en zijn defensieve wissels er minder geweest als FC Twente de overwinning wél over de streep had getrokken.

Feyenoord deelt keiharde dreun uit aan FC Twente

Afgelopen speelronde stond de topper tussen FC Twente en Feyenoord op het programma in De Grolsch Veste. Voor supporters van de Enschedese club misschien wel dé wedstrijd van het jaar. Het was niet voor niets dat supportersvereniging Vak P via social media een oproep deed aan alle supporters met de boodschap 'Feyenoord thuis, gekkenhuis'.

Supporters moesten voor de wedstrijd al een flinke tegenvaller slikken bij het zien van de opstelling. Spitsen Ricky van Wolfswinkel en Sam Lammers, en ijzervreter Michal Sadílek ontbraken vanwege een blessure bij de selectie. Oosting loste dit op door Daan Rots van de rechterflank af te halen en in de spits te posteren, waardoor Taylor Booth op rechts kon beginnen en Michel Vlap weer eens hangend op links kon gaan spelen. Daardoor waren er op het middenveld twee plekken vrij, die werden ingevuld door Mathias Kjølø en Gijs Besselink.

Na een fraaie sfeeractie was er een hoopvol begin en creëerde FC Twente direct een mogelijkheid via Rots, die Feyenoord-verdediger Gernot Trauner te slim af was. Daarna kantelde de wedstrijd volledig nadat Kjølø met een bizarre terugspeelbal op doelman Lars Unnerstall kwam. De Duitse goalie kon met een uiterste inspanning voorkomen dat de bal in het doel belandde bij de Tukkers. Voor supporters van FC Twente leek het een beetje een déjà vu, want ook in de KNVB Bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-1 nederlaag) ging het voor de Enschedeërs mis na een moment tussen Kjølø en Unnerstall. Net als in de bekerwedstrijd destijds (begin januari) verloor FC Twente ook nu de grip.

FC Twente stapelde defensief gezien de fouten opeen. Bij de openingstreffer van Feyenoord verloor verdediger Gustaf Lagerbielke spits Ayase Ueda uit het oog, die vervolgens vogelvrij de 0-1 tegen de touwen kon koppen. Niet veel later kwam de 0-2 op het scorebord na een waardeloze breedtepass van Kjølø op Mees Hilgers. Igor Paixão doorzag de pass van de Noorse middenvelder, snoepte de bal voor de voeten van de FC Twente-verdediger weg en joeg de bal op schitterende wijze tegen de touwen. Daarmee was het nog niet afgelopen wat betreft het Comedy Capers bij FC Twente. De 0-3 ontstond nadat Lagerbielke de bal vol tegen het hoofd van ploeggenoot Besselink aanschoot, die aangeslagen achter bleef. Paixão profiteerde, gaf de bal ontzettend goed voor op Ueda, die wederom vogelvrij stond en zijn tweede van de middag kon maken. Steijn maakte voor rust nog wel de 1-3, maar na rust liep Feyenoord via twee treffers van Paixão uit naar 1-5. Uiteindelijk bepaalden Steijn en Aymen Sliti de eindstand op 2-6.

Feyenoord deelde daarmee een rechtse directe uit aan concurrent FC Twente in de strijd om plaats drie. Een opdoffer die niet alleen bij spelers en staf diepe sporen heeft achtergelaten, ook de supporters hebben een enorme knauw gekregen. FC Twente bivakkeert momenteel op een vijfde plaats in de Eredivisie, maar kan deze nog verliezen aan AZ dat een wedstrijd tegoed heeft. Ook Go Ahead Eagles hijgt de Tukkers inmiddels in de nek. De ploeg van Paul Simonis heeft met een puntenaantal van 44 er slechts twee minder dan de provinciegenoot uit Enschede.

Oosting onder vuur bij FC Twente-supporters

De onvrede in Enschede op de technische leiding van de club neemt daardoor ook in omvang toe. Als je de reacties bekijkt onder zowel het Facebook- als X-bericht van FC Twente, met daarin de uitslag van de wedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord, dan zie je dat vele supporters zich inmiddels tegen Oosting hebben gekeerd. Er wordt massaal geschreeuwd om het ontslag van de Drentse oefenmeester, van wie je zou verwachten dat hij na de uitstekende prestaties van de afgelopen anderhalf jaar iets meer krediet zou hebben.

"Is Oosting nog steeds zo heilig bij de 'blijf positief'-supportertjes? Godskolere wat een kuttrainer", klinkt het op X. "Moeten we al met witte zakdoekjes voor Oosting beginnen te zwaaien? Wat een waardeloze opstelling heeft hij hier bij elkaar verzonnen", plaatst een ander. Verder schrijft iemand dat Oosting FC Twente 'kapot maakt'. "Als Twente Oosting niet per direct op straat zet, weet ik het ook niet meer."

Het is een kleine greep uit de reacties van de doorgaans zo nuchtere Tukkers, waarin geschreeuwd wordt om het ontslag van Oosting. De 53-jarige Emmenaar kan daarnaast ook nog op de nodige bijval rekenen. "Ik ben zelf ook een kritische supporters, vind ik dan, maar om het ontslag van Oosting vragen gaat mij te ver. Is te simpel. Ik geef liever kritiek op spelers. Een trainer zondebok maken is te makkelijk", plaatst iemand.

Bruggink ook 'kop van Jut' bij FC Twente-supporters

Niet alleen Oosting moet het flink ontgelden bij (een deel van) de FC Twente-supporters, ook technisch directeur Bruggink ligt momenteel onder vuur bij de achterban. De supporters zijn namelijk allerminst te spreken over het technische beleid van de Enschedese club. Er wordt gesteld dat FC Twente onder het bewind van Bruggink als technisch directeur een flink jasje heeft uitgedaan in de afgelopen jaren.

Vooral offensief schort er wat aan bij de Tukkers, waar de buitenposities sinds het vertrek van Virgil Misidjan en Vaclav Cerny niet al te goed bezet zijn. FC Twente haalde vorig seizoen Naci Ünüvar, Younes Taha en Mitchell van Bergen voor de flanken voorin, maar alle drie wisten ze niet te overtuigen. Zodoende speelde Michel Vlap veelvuldig op de linkerflank, terwijl Rots op rechts kwam te spelen. Laatstgenoemde kende een uitstekend seizoen met zeven doelpunten en tien assists in 33 Eredivisie-wedstrijden. Dit seizoen loopt het allemaal wat minder voor de 23-jarige Grollenaar met twee doelpunten en zes assists in 24 wedstrijden.

Om het probleem op de linkerflank op te lossen werd Sayfallah Ltaief gehaald, maar de Tunesiër weet vooralsnog niet te imponeren. Na 22 competitiewedstrijden staat de teller slechts op twee assists. In de eerste seizoenshelft kreeg de inmiddels aan Sparta Rotterdam verhuurde Mitchell van Bergen nog veelvuldig de kans van Oosting, maar de rappe buitenspeler had totaal geen rendement. Sterker nog, in 47 competitiewedstrijden gaf Van Bergen maar één assist.

Een ander heikel punt is het vertrek van routinier Robin Pröpper, die afgelopen zomer vertrok naar het Schotse Rangers FC. De centrale verdediger was niet alleen aanvoerder van FC Twente, maar was ook een absolute leider die node gemist wordt. Met linksback Bas Kuipers, als vervanger van Gijs Smal, haalde Bruggink een speler in huis die de leidinggevende capaciteiten van Pröpper werd toegedicht. Kuipers had alleen de nodige moeite om te wennen aan het niveau in Enschede, waardoor Anass Salah-Eddine de voorkeur kreeg.

De voormalig linksback van Ajax werd in januari voor flink wat geld door FC Twente verkocht aan AS Roma. Ook Youri Regeer, iemand die belangrijk was voor het aanvallende voetbal van de Tukkers, werd deze winter verkocht. Bruggink haalde Taylor Booth, Arno Verschueren en Naci Ünüvar op als vervangers, maar het drietal heeft vooralsnog weinig klaar weten te spelen. Tel daarbij op dat ook zomeraanwinsten als Lammers, Kuipers en Ltaief nog geen onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.

Zijn de FC Twente-supporters verwend geworden?

FC Twente degradeerde in het seizoen 2018/2019 naar de Keuken Kampioen Divisie en keerde razendsnel terug door het seizoen daarop meteen weer te promoveren. Het had overigens niet veel gescheeld of de Tukkers zouden weer afdalen, want onder trainer Gonzalo Garcia hing degradatie in de lucht. Het is dat het seizoen 2019/2020 werd afgebroken vanwege het coronavirus, want de dalende trend was ingezet. Daaropvolgend moesten trainer Garcia en technisch directeur Ted van Leeuwen het veld ruimen en Ron Jans en Jan Streuer (technisch directeur) werden aangesteld als opvolger.

Onder Jans en Streuer werd de weg omhoog ingezet met achtereenvolgens een tiende, vierde en vijfde plaats. Bovendien mocht de ploeg met de voorronde van de Conference League, tegen Fiorentina en Fenerbahçe, twee jaar op rij ruiken aan Europees voetbal. Jans trok na drie jaar de deur achter zich dicht en werd opgevolgd door Oosting. De nuchtere Drent kwam over van RKC Waalwijk en leidde FC Twente direct naar de derde plaats in de Eredivisie en dus voorronde van de Champions League.

Clubwatcher Leon ten Voorde stelde al in De Twentsche Courant Tubantia dat je als supporter snel verwend raakt na de goede prestaties van de afgelopen jaren. "Misschien wel iets te verwend", erkent de journalist. Scheidsrechter Bas Nijhuis, geboren en getogen in Enschede, sprak maandagavond tijdens Vandaag Inside zijn verbazing uit over dat supporters massaal vroegtijdig vertrokken bij de wedstrijd. "Het is ook niet des Twente dat ze al bij de 0-3 al heel veel het stadion verlieten. Dat zie je normaal ook niet dagelijks gebeuren", erkent de Tukker. "Het Twente-publiek is wel wat verwend qua resultaten", aldus Johan Derksen.

FC Twente heeft nog alles om voor te spelen

Hoewel het sentiment momenteel ontzettend negatief is bij een deel van de Twentse achterban en de klad er flink in lijkt te zitten bij FC Twente, is het kalf nog lang niet verdronken voor Oosting en de zijnen. Hoewel Feyenoord een gigantische dreun uitdeelde aan de Tukkers, zijn ze nog altijd volop in de race voor plek drie. Momenteel heeft FC Utrecht deze in handen met 49 punten uit 26 wedstrijden. Feyenoord volgt op een vierde plaats en heeft 47 punten verzameld in 25 wedstrijden. Plek vijf is, voor nu nog, in handen van FC Twente, dat 46 punten heeft uit 26 wedstrijden, gevolgd door AZ op plek zes met 44 punten uit 25 wedstrijden. Kort daarachter staat het verrassend goed presterende Go Ahead Eagles, dat net als AZ 44 punten heeft. Wel hebben de Deventenaren een wedstrijd meer gespeeld dan de Alkmaarders.

