'Toen hij zestien was zei hij al in de kleedkamer: over een half jaar rijd ik in een Bentley'

Karim El Ahmadi wist al vroeg dat de top zou bereiken, vertelt hij bij Voetbalpraat op ESPN. De analist speelde samen met de Oostenrijks international bij FC Twente en leerde zijn karakter goed kennen.

“Nog één ding over de wedstrijd van vanavond”, zegt presentator Wouter Bouwman, die het onderwerp Arnautovic aansnijdt. De ‘oude bekende’ viel in voor Internazionale tegen Feyenoord (2-1) in de achtste finale van de Champions League.

'Uniek in de wereld'

“Hoeveel hakballen gaf hij?”, vraagt El Ahmadi grappend aan Hans Kraay jr. “Hij heeft vier balcontacten gehad en hij heeft zes hakballen gegeven”, zegt Kraay. “Dat is uniek in de wereld, vier balcontacten en zes hakballen.”

Het blijft een bijzondere jongen, concludeert Bouwman. El Ahmadi noemt zijn voormalig teamgenoot ‘een fantastische speler’. De 66-voudig Marokkaans international geeft aan Arnautovic al te kennen sinds de Oostenrijker zestien à zeventien jaar was.

'Over een half jaar rijd ik in een Bentley'

"Was hij toen al brutaal?” vraagt Kraay. “Ja, toen liet hij aan iedereen al zien dat hij de top ging halen. Uiteindelijk is daar niks van gelogen.” “En toen hij zestien en een half was zei hij tegen jullie in de kleedkamer: over een half jaar rijd ik in een Bentley”, grapt Kraay. El Ahmadi moet lachend toegeven: “Ja, dat heeft hij waargemaakt.”

