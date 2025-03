Van Basten haalt keihard uit na nederlaag Feyenoord: 'Hij is een sukkel'

Marco van Basten is absoluut niet te spreken over het optreden van de videoscheidsrechter bij Internazionale - Feyenoord. De voormalig spits van AC Milan is tijdens de analyse van Ziggo Sport na afloop van het met 2-1 door Feyenoord verloren duel genadeloos tegenover de VAR, die toestond dat Inter een penalty kreeg.

Feyenoord verloor dinsdagavond in de Champions League met 2-1 van Internazionale in Milaan, nadat er een week ervoor al met 2-0 verloren werd in De Kuip. De 2-1 van Inter kwam voort uit een penalty, binnengeschoten door Hakan Çalhanoğlu. Thomas Beelen veroorzaakte de penalty met een overtreding op Inter-spits Mehdi Taremi.

‘Ik dacht toch dat het een penalty was’

Youri Mulder bekijkt als analist in de studio van Ziggo Sport de beelden van het moment waarop de strafschop gegeven werd. “Nou, in de herhaling denk je: ‘Het is een schwalbe’, maar in de gewone snelheid gaat het wel heel snel. Je denkt eerst: ‘Hij (Taremi, red) gaat liggen’, maar op normale snelheid dacht ik in het begin toch dat het een penalty was.

“Ik zie iemand driftig met zijn hoofd schudden”, merkt presentator Wytse van er Goot op tijdens het betoog van Mulder. Mede-analist Van Basten is het namelijk niet eens met zijn tafelgenoot: “Je ziet in de herhaling juist heel goed dat hij (Beelen) de speler niet raakt.” “Maar daar zie je de snelheid niet aan af”, brengt Mulder ertegenin. “Maar dat maakt niet uit”, zegt van Basten, “want hij raakt hem niet.” Mulder knikt en geeft Van Basten gelijk.

‘Die VAR is een sukkel’

Van Basten gaat verder: “Die scheidsrechter moet geholpen worden door die VAR. Die VAR moet zeggen: ‘Luister, hij raakt de speler niet, want hij (Taremi, red.) schopt de bal tegen zijn (Beelen, red.) schenen aan’. Zo lust ik er ook nog wel drie. “Op volle snelheid is het toch anders”, gaat Mulder weer tegen Van Basten in. “Daarom is het ook niet de scheidsrechter te verwijten", antwoordt Van Basten. "Dit is de VAR die moet ingrijpen. Dit is een grote blunder. Gewoon een miskleun.”

Van Basten is nog niet klaar met zijn commentaar op de videoscheidsrechter: “Die VAR is een sukkel in deze. Die scheidsrechter moet geholpen worden. Die VAR moet gewoon iets anders gaan doen”, besluit San Marco. “Nou, een leuke avond voor Fedayi San”, grapt Van der Goot over de man in kwestie.

‘Die VAR is een 𝐬𝐮𝐤𝐤𝐞𝐥, die moet wat anders gaan doen!’ 🗯️

Marco van Basten vindt het belachelijk dat Inter een penalty kreeg 😤#ZiggoSport #UCL #INTFEY pic.twitter.com/axpfnfYgVK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 11, 2025

