'Feyenoord speelde tegen Inter met twee man minder'

Hans Kraay jr. verwacht niet dat Arne Slot gelijk krijgt over . Kraay vertelt bij het programma Voetbalpraat van ESPN dat de voormalig Feyenoord-trainer in Ueda de opvolger van Santiago Giménez zag, maar zelf ziet de journalist dat nog niet. Karim El Ahmadi gaat verder en beweert dat Feyenoord vanwege Ueda en 'bijna met twee man minder speelde' tegen Internazionale op dinsdagavond.

Kraay steekt van wal over Slot: “Ik hoop weleens dat ik heel erg ongelijk heb. Toen Arne Slot bijna wegging, heeft ons een keer verteld: ‘Als Giménez weggaat, heeft Feyenoord Ueda.’ “Ik zit erop te wachten, maar ik zie het nog niet.”

'Alsof ze met twee man minder speelden'

Mede-tafelgast El Ahmadi oordeelt over de verloren wedstrijd tegen Internazionale in de Champions League (2-1). Hij ziet naast Ueda nóg een tegenvallende Feyenoorder “In de eerste helft vond ik bijna dat ze met twee man minder speelden.” El Ahmadi doelt op Ueda en Ivanusec. “Ik vond dat Ivanusec de tweede helft wel iets beter in het spel kwam en iets beter ging spelen, maar in de eerste helft was het wel vrij matig van die twee.”

Ook Anco Jansen zit aan tafel bij Voetbalpraat en is hard voor Ueda: “Ik heb het nog nooit gezien, als ik eerlijk ben.” Als presentator Wouter Bouwman vraagt naar de kwaliteiten van de Japanse spits, weet Jansen niet veel te noemen. “Ja, springen en koppen” antwoordt hij, wat tot gelach leidt in de studio.

'Technisch echt matig'

“Sowieso mis ik iets verfijnds aan hem”, gaat Jansen verder. “In zijn aannames, in zijn techniek.” “Diepte”, vult Kraay aan. “Hij speelt bijna altijd met zijn kont naar het doel.” Jansen vervolgt: “Het is heel gek. Als hij altijd met zijn rug naar de goal staat, zou je denken dat hij goed in de combinatie moet zijn. Hoe vaak ik hem wel niet ballen verkeerd zie afleggen. Hij is technisch echt matig, toch?”

'Slot zit ernaast'

Kraay begint weer over de verwachting van Slot: “Het is te hopen dat hij ons allemaal gaat verbazen en dat Arne Slot met terugwerkende kracht wéér gelijk krijgt, want hij heeft heel vaak gelijk gehad. Maar we zien het nog niet.” Jansen denkt dat Slot er in het geval van Ueda en Ivanusec ‘een beetje naast zit’.

Kraay heeft zijn conclusie over één van de twee aankopen inmiddels klaar. Ivanusec speelde namelijk thuis tegen Inter niet in de basis, terwijl er vijftien geblesseerden waren. “Daar mogen we zo langzamerhand wel een streepje door zetten, helaas.”

