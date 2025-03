Boskamp droomt van Steijn bij Feyenoord en stelt spelersruil voor om prijs te drukken

Jan Boskamp zou Eredivisie-topscorer dolgraag een transfer naar Feyenoord zien maken. Het clubicoon van de Rotterdammers oppert in de podcast Boskamp en Kleine Gijp dat Feyenoord de prijs wat zou kunnen drukken door voormalig FC Twente-middenvelder in de deal te betrekken.

Steijn was afgelopen zondag nog tweemaal trefzeker tégen Feyenoord, dat desondanks met 2-6 zegevierde in de Grolsch Veste en daarmee uitstekende zaken deed in de strijd om de derde plaats in de Eredivisie. Door zijn goals staat de 23-jarige aanvallende middenvelder inmiddels met 22 doelpunten eenzaam en alleen bovenaan de topscorerslijst van de competitie. Dat zijn er precies tien meer dan de gedeelde nummers twee Luuk de Jong (PSV) en Troy Parrott (AZ), die beiden twaalf keer het net wisten te vinden.

"Hij heeft er nu 22 gemaakt, dat is wel heel lekker om bij je te hebben", zegt Boskamp als Nicky van der Gijp de mogelijke komst van Steijn naar De Kuip wil bespreken. Boskamp ziet echter wel een praktisch bezwaar, maar levert direct een mogelijke oplossing: "Als hij komt, heb je wel te veel middenvelders. Misschien dat je Zerrouki als pasmunt kan gebruiken. Ik weet niet hoe hij met zijn contract zit, maar daar moet je over kunnen praten. In Twente werd hij op handen gedragen. Maar er zijn nog meer middenvelders, hè."

Feyenoord betaalde in de zomer van 2023 ruim zeven miljoen euro om Algerijns international Zerrouki over te nemen van Twente. In Rotterdam-Zuid heeft de middenvelder die forse investering tot op heden niet waar weten te maken. In zijn debuutseizoen slaagde hij er onder Arne Slot niet in om een vaste basisplaats af te dwingen. Ook onder diens opvolger Brian Priske werd Zerrouki, die bij Feyenoord nog vastligt tot medio 2027, nooit onomstreden. Robin van Persie, die de ontslagen Priske inmiddels heeft afgelost, heeft nog geen beroep op de middenvelder kunnen doen: een beenblessure houdt Zerrouki al sinds eind januari aan de kant.

