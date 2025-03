Blessuregolf blijft Feyenoord teisteren: international haakt af wegens fysieke problemen

De blessures blijven Feyenoord dit seizoen achtervolgen. In navolging van Antoni Milambo en Anis Hadj Moussa heeft ook zich moeten afmelden voor de komende interlandperiode. De linkervleugelverdediger was opgeroepen voor Spanje Onder 21, maar kan niet in actie komen.

Bueno was opgeroepen voor de oefenwedstrijden van Spanje Onder 21 tegen de leeftijdsgenoten van Tsjechië en Duitsland. De Spaanse voetbalbond RFEF meldt echter dat de 22-jarige linkspoot zich heeft afgemeld. Bueno is vanwege fysieke klachten teruggevlogen naar Nederland. Het is niet bekend waar de verdediger, die door Feyenoord gehuurd wordt van Wolverhampton Wanderers, last van heeft.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kraay junior weet vraagprijs voor Steijn en maant Te Kloese tot actie: 'Appeltaartje mee'

"Bueno kan niet in actie komen wegens fysieke problemen. De medische staf van de Spaanse bond is met die van de club overeengekomen dat hij zijn herstel in zijn thuisstad zal voortzetten", klinkt het. Bueno speelde zondagmiddag in het uitduel met FC Twente zestig minuten mee. De Spanjaard werd behandeld aan een blessure, waarna hij op eigen kracht het veld kon verlaten. Quilindschy Hartman was in Enschede zijn vervanger.

Bueno is niet de enige Feyenoord-speler die zich heeft afgemeld voor de komende interlandperiode. Hadj Moussa komt namelijk niet in actie namens Algerije, terwijl Antoni Milambo verstek heeft moeten laten gaan bij Jong Oranje omdat hij nog niet voldoende is hersteld van een blessure. Feyenoord heeft nu nog tien internationals over die uitvliegen. Het gaat om Jakub Moder (Polen), Gernot Trauner (Oostenrijk), Oussama Targhalline (Marokko), Ayase Ueda (Japan), In-Beom Hwang (Zuid-Korea), Jeyland Mitchell (Costa Rica), Stéphano Carillo (Mexico Onder-20), Givairo Read, Aymen Sliti en Zépiqueno Redmond (allen Oranje Onder-19).

FootballTransfers: Zo ziet de opstelling van Robin van Persie bij Feyenoord eruit volgend seizoen

Feyenoord dit seizoen geteisterd door blessures

Feyenoord heeft gedurende het hele seizoen al te maken met een overvolle ziekenboeg. Momenteel heeft de club met Jordan Lotomba, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje, Justin Bijlow, Bart Nieuwkoop, Quinten Timber, Calvin Stengs en Antoni Milambo liefst acht spelers in de lappenmand zitten.

Gelukkig voor trainer Robin van Persie stroomt de ziekenboeg langzaamaan ook leeg, zo kon Hwang afgelopen weekend tegen FC Twente zijn rentree maken en keerde Trauner ook weer terug in de basis. Het is niet duidelijk hoe ernstig de blessures van van Hadj Moussa en Bueno zijn. Mogelijk keert het tweetal uit voorzorg terug in Rotterdam.