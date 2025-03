'Atalanta Bergamo stuit op prijskaartje van dertig miljoen voor speler van Feyenoord'

Niet alleen Napoli is geïnteresseerd in , maar ook Atalanta Bergamo wil de linksbuiten van Feyenoord inlijven. Dat meldt transferexpert Matteo Moretto. De Braziliaan zou zo'n dertig miljoen euro moeten kosten.

Paixão is een van de lichtpuntjes in het huidige seizoen van Feyenoord, dat buiten de Champions League-campagne niet geweldig presteert. De derde plek in de Eredivisie, die recht geeft op de voorrondes van het miljoenenbal staat momenteel op de tocht, al werd er op 16 maart nog een goede slag geslagen, door in Enschede met 2-6 van FC Twente te winnen. Paixão was die dag, samen met Givairo Read en Ayase Ueda, uitmuntend. De linksbuiten scoorde een hattrick en gaf twee assists. Een ander sterk optreden van de Braziliaan werd door miljoenen mensen aanschouwd: de thuiswedstrijd tegen AC Milan in de Champions League (1-0). De 1-0 in de derde minuut was misschien niet het fraaiste doelpunt van zijn carrière, maar gold wel als een opmars voor de rest van het duel.

Artikel gaat verder onder video

Napoli is al een tijdje geïnteresseerd in de diensten van de 24-jarige aanvaller, die dit seizoen op negen doelpunten en elf assists staat in 25 Eredivisiewedstrijden. Recentelijk kwam daar nog AC Milan bij, maar nu zou ook Atalanta Bergamo in de markt zijn voor de Feyenoorder. De Europa League-winnaar van 2023/24 verwacht dat Ademola Lookman aan zijn laatste seizoen bezig is bij de club, waardoor de zoektocht naar een vervanger volgens Moretto zou zijn gestart. Volgens de transferjournalist heeft Atalanta nog geen bod uitgebracht, maar heeft het wel al bij de clubleiding van de Rotterdammers geïnformeerd.

LEES OOK: Feyenoord gaat zich versterken met talentvolle Griekse spits

Moretto zou ook weten hoeveel Feyenoord voor de talentvolle Braziliaan zou willen ontvangen: zo'n 30 miljoen euro. Eerder kwamen er bedragen naar buiten die meer richting de 35 miljoen gingen, maar dat lijkt dus wat gortig. Feyenoord zal overigens een van zijn belangrijkste spelers niet zomaar laten gaan, zeker niet na het vertrek van Santiago Giménez. Aangezien Paixão nog een contract heeft tot medio 2029, hebben de Rotterdammers wel wat macht.

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

👉 Opvallend: Feyenoord zou een gesprek hebben gevoerd met Giovanni van Bronckhorst over een terugkeer. Daarna bleef het oorverdovend stil. 🔗

👉 Pascal Bosschaart doet een onthulling over zijn korte periode als interim-hoofdtrainer. "Niemand weet het, maar hij speelde een tijdje met een gebroken rib." 🔗

👉 Hans Nijland ziet 'competitievervalsing' in de Eredivisie, die Feyenoord ten gorede komt. "Het verzoek van Feyenoord had nooit goedgekeurd mogen worden." 🔗

👉 Eljero Elia adviseert Feyenoord om een sterspeler te verkopen. "Ze kunnen nu de hoofdprijs vragen." 🔗

👉 FC Barcelona houdt een speler van Feyenoord nauwlettend in de gaten, weet SPORT. Hetzelfde geldt voor Liverpool. 🔗