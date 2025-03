Feyenoord gaat zich versterken met talentvolle Griekse spits

Feyenoord gaat zich komende zomer versterken met de Griekse spits Theodoros Delianidis, meldt 1908.nl. Volgens het doorgaans betrouwbare medium is de transfer van de negentienjarige spits, die over moet komen van PEC Zwolle, rond.

Delianidis speelt momenteel bij PEC Zwolle Onder 21 en het is de bedoeling dat de Griek in Rotterdam ook zal aansluiten bij de beloftenploeg, die momenteel getraind wordt door Pascal Bosschaart. De 1.84 meter lange spits is nog niet heel lang profvoetballer en speelde tot de zomer van 2022 in de jeugdopleiding van VV De Meern, waarna hij in 2022 de overstap maakte naar PEC Zwolle.

Gezien zijn leeftijd mag Delianidis nog uitkomen in de Onder 19-ploeg van PEC Zwolle, maar hij is al de vaste spits van de Onder 21. Daar is de Griek aardig op schot met elf treffers in zeventien wedstrijden. Delianidis heeft daarmee een belangrijke bijdrage in de knappe tweede plaats van PEC Zwolle Onder 21 in de voorjaarscompetitie, waarin ook Feyenoord (vierde plaats) uitkomt. Afgelopen februari was de spits tweemaal trefzeker in het onderlinge duel dat met 4-0 werd gewonnen door de Zwollenaren.

Bij Feyenoord Onder 21 krijgt Delianidis te maken met de nodige concurrentie. Momenteel heeft Bosschaart de beschikking over spitsen Joey de Bie (gehuurd van FC Dordrecht), Fabiano Rust, Zépiqueno Redmond en winteraanwisnt Stephano Carrillo. Komende zomer keert ook Devin Haen terug van een verhuurperiode bij FC Dordrecht.

