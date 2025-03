'Feyenoord weet van geen ophouden en klopt opnieuw aan bij speler van dertig miljoen'

was afgelopen winterstop al dichtbij een overstap van West Ham United naar Feyenoord, maar uiteindelijk werd daar een streep doorgezet. Nu proberen de Rotterdammers opnieuw de Braziliaan aan de haak te slaan, zo weet transferjournalist Mounir Boualin.

Voor Guilherme werd afgelopen zomer 23 miljoen euro betaald door West Ham, dat hem overnam van het Braziliaanse Palmeiras. De buitenspeler, die nog maar 19 is, kwam tot dusver 55 minuten in actie voor de ploeg uit Londen. West Ham zou dus interesse kunnen hebben in een club waar het talent meer speeltijd kan krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Dat zou Feyenoord kunnen zijn, dat op bij het sluiten van de winterse transfermarkt net naast Guilherme greep. Volgens SoccerNews gaan de Rotterdammers het opnieuw proberen. West Ham United wil van de Braziliaan af en vraagt een bedrag van dertig miljoen euro. Dat is Feyenoord (logischerwijs) te gortig en dus zou een huurdeal een optie kunnen worden.

LEES OOK: Casper van Eijck legt uit: 'Hierom zijn zoveel spelers van Feyenoord geblesseerd'

Veel Europese clubs zouden ook in de markt zijn voor Guilherme, maar ook zij zouden volgens CaughtOffside niet willen voldoen aan het miljoenenbedrag dat West Ham in zijn hoofd heeft. Feyenoord zal dus met andere clubs moeten concurreren om te bepalen wie uiteindelijk de jonge Braziliaan (tijdelijk) mag overnemen.

