‘Feyenoord meldt zich officieel in jacht op eerste zomeraanwinst’

Feyenoord is concreet geworden voor , zo weet het doorgaans betrouwbare 1908.nl. De Rotterdammers hebben zich bij FC Twente gemeld voor de topscorer van de Eredivisie en hopen van hem de eerste zomeraanwinst te kunnen maken.

Bij Feyenoord hebben de middenvelders dit seizoen moeite om consistent het doel te vinden. Door het winterse vertrek van Santiago Giménez zijn de Rotterdammers enorm afhankelijk van de vorm van Igor Paixão en Anis Hadj Moussa. In een poging doelpunten aan de selectie toe te voegen, zijn de Rotterdammers bij Eredivisie-topscorer Steijn uitgekomen. De in Den Haag geboren middenvelder werd al langer in verband gebracht met een overgang naar De Kuip, maar inmiddels heeft Feyenoord volgens 1908.nl een formele aanbieding gedaan bij FC Twente.

Het feit dat Feyenoord vroeg in actie komt in een poging Steijn binnen te halen, is volgens de website niet vreemd te noemen. Bronnen uit Enschede weten namelijk dat er op dit moment een gelimiteerde afkoopsom geldt voor de middenvelder, die een Estimated Transfer Value (ETV) van 18,2 miljoen euro vertegenwoordigt. Naar verluidt is dit bedrag een stuk lager dan de huidige transferwaarde van Steijn, maar is er wel sprake van een deadline. Wanneer deze deadline precies is, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat Feyenoord voor die tijd met een ‘passend totaalplaatje’ moet komen bij FC Twente. Op dit moment heeft technisch directeur Arnold Bruggink de Rotterdamse aanbieding in beraad.

Steijn zou zelf wel oren hebben naar een overstap naar De Kuip. De aanvallende middenvelder ligt nog tot medio 2028 vast in De Grolsch Veste en is volgens 1908.nl ‘gecharmeerd’ door de toenadering van Feyenoord. In de Eredivisie voert Steijn momenteel de topscorerslijst aan, met 23 doelpunten in 28 gespeelde wedstrijden. Ook wist hij vijf keer een assist te leveren.

Verbeterde aanbieding voor Guilherme

Naast Steijn is Feyenoord afgelopen week ook druk bezig geweest met de komst van de negentienjarige Luis Guilherme. De rechtsbuiten van West Ham United heeft een verbeterde aanbieding ontvangen uit Rotterdam en denkt daar nu over na. Mocht de linkspoot akkoord gaan, klopt Feyenoord bij West Ham aan om een huurdeal te bespreken. Daarin wil de nummer drie van de Eredivisie een koopoptie bedingen, die in ieder geval lager moet liggen dan negentien miljoen euro.

