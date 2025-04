Feyenoord-fans starten crowdfundingsactie voor geweldig eerbetoon aan Beenhakker

Fans van Feyenoord zijn deze week een crowdfundingsactie gestart voor een fraai eerbetoon aan Leo Beenhakker. De legendarische trainer uit Rotterdam overleed vorige week op 82-jarige leeftijd en was zeer geliefd onder Het Legioen. Daarom willen de supporters van Feyenoord Beenhakker vereeuwigen met een muurschildering in zijn geboortestad.

Vorige week kwam het droevige nieuws naar buiten dat Beenhakker op 82-jarige leeftijd is overleden. De voormalig toptrainer stond onder andere aan het roer bij Feyenoord, Ajax, Real Madrid en het Nederlands elftal. Als geboren Rotterdammer was Don Leo met name onder de supporters van Feyenoord zeer geliefd.

Artikel gaat verder onder video

Om Beenhakker te eren, hebben fans van Feyenoord besloten een crowdfundingsactie te starten. Met het opgehaalde bedrag wil Het Legioen Beenhakker ergens in Rotterdam vereeuwigen middels een muurschildering. Eerder kregen de Rotterdamse fans dit al voor elkaar na het overlijden van clubicoon Wim Jansen.

“Om Leo blijvend te eren, willen we een muurschildering realiseren op een prominente plek in Rotterdam – de stad waar zijn voetbalhart altijd bleef kloppen”, klinkt het in de omschrijving van de crowdfundingsactie. “Zoals bijvoorbeeld in Charlois, waar hij opgroeide of in hartje centrum. Een kunstwerk dat zijn leven, zijn passie en zijn enorme bijdrage aan het voetbal symboliseert. Samen zorgen we ervoor dat Don Leo nooit vergeten wordt!”

Via Clubmeister is er een streefbedrag van 10.000 euro gesteld. Op het moment van schrijven is er een bedrag van 471 euro opgehaald voor de muurschildering van Beenhakker. Doneren kan via Clubmeister.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Cedric Hatenboer vertelt over zijn periode bij Feyenoord. "Frank Arnesen stuurde me weg, bizar." 🔗

👉 Feyenoord gaat een flinke zak geld binnenhalen: "Te Kloese kan zestig miljoen euro cashen." 🔗

👉 Hans Kraay junior ziet opvallende ontwikkeling bij Robin van Persie: "Jij gelooft me niet, maar..." 🔗

👉 Uitstekend nieuws voor Feyenoord: een belangrijke pion gaat zijn contract met een jaar verlengen. 🔗

👉 In-Beom Hwang schittert op het middenveld en probeert zich nu ook buiten de lijnen van waarde te maken. 🔗