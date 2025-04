Leo Beenhakker op 82-jarige leeftijd overleden

Oud-toptrainer Leo Beenhakker is op 82-jarige leeftijd overleden. Beenhakker was trainer bij teams over de hele wereld en stond aan het roer bij onder andere Ajax, Feyenoord, Real Madrid en het Nederlands elftal.

Beenhakker werd op 2 augustus 1942 geboren in Rotterdam, waar hij als speler uitkwam voor SC Maasstad Tediro, XerxesDZB en Zwart-Wit '28. Zijn voetbalcarrière duurde niet lang, want op achttienjarige leeftijd stopte Beenhakker ermee. Na zijn militaire dienst begon Don Leo aan zijn eerste club als hoofdtrainer, bij amateurclub SV Epe. Via BV Veendam, SC Cambuur en Go Ahead Eagles kwam Beenhakker bij de jeugd van Feyenoord terecht.

Later verruilde Beenhakker de Feyenoord-jeugd voor die van Ajax, waarna hij assistent en vervolgens hoofdtrainer van de Amsterdammers werd. Het is bij Ajax dat Beenhakker zijn eerste prijs pakte: het landskampioenschap in 1980.

Via klussen bij Real Zaragoza en FC Volendam werd Beenhakker bondcoach van het Nederlands elftal. Daar ging het hem niet voor de wind. Nederland liep het wereldkampioenschap van 1986 mis na beslissingswedstrijden tegen België.

Na zijn eerste avontuur als bondscoach ging de Rotterdammer aan de slag bij Real Madrid, waar hij driemaal kampioen werd. Er volgde een terugkeer bij Ajax, waar ook in 1990 de landstitel werd binnengesleept.

Opnieuw werd Beenhakker bondscoach van Nederland, waarmee hij in 1990 wel op het WK aanwezig was. Oranje kwam niet verder dan de achtste finale tegen West-Duitsland. Na zijn tweede periode bij het Nederlands elftal volgden een kortstondige terugkeer bij Real Madrid en avonturen in Zwitserland, Saudi-Arabië, Mexico en Turkije.

In 1997 stapte Beenhakker over van Vitesse naar Feyenoord, waar hij in 1999 en 2000 kampioen mee werd. Later volgden opnieuw avonturen in Mexico, Trinidad en Tobago, alvorens Feyenoord in 2007 aanklopte om Beenhakker interim-trainer te maken. Zijn laatste klus was het bondscoachschap bij Polen van 2006 tot 2009.

