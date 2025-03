Amerikaanse speelsteden willen €575 miljoen extra voor het WK

De elf Amerikaanse speelsteden van het wereldkampioenschap in 2026 willen 575 miljoen euro extra gefinancierd krijgen van de overheid, meldt The Athletic. De extra kosten zouden gemaakt moeten worden voor meer veiligheid.

Het WK wordt volgend jaar georganiseerd in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Van die drie landen organiseren de VS de meeste wedstrijden, namelijk 78 van de 104. Canada heeft twee speelsteden, Mexico drie en de VS elf. De Amerikaanse speelsteden hebben tienduizenden euro’s betaald aan advocatenkantoren die officieel geregistreerd staan om te lobbyen bij overheidsinstanties voor extra financiering van veiligheid en noodhulpdiensten.

Veiligheid

De zorgen om veiligheidsrisico’s komen onder anderen van politici. Congresleden Josh Gottheimer en Darin LaHood verzochten lokale overheden in november 2024 al om ‘brede steun’ voor extra veiligheidsmaatregelen. Zij spraken van ‘een noodzakelijke investering voor de nationale veiligheid’ in de context van groeiende risico’s op het gebied van grote openbare bijeenkomsten. Het Amerikaanse centrum terrorismebestrijding bevestigt dat er sprake is van groeiende dreiging richting stadion en openbare evenementen.

'104 Super Bowls'

Lahood zei in gesprek met The Athletic: “Dit is een grote opgave en ik vertel mijn collega’s dat we in essentie 104 Super Bowls in 29 dagen gaan krijgen. Ik weet niet of we het gewenste bedrag krijgen, maar al krijgen we de helft, is dat een goede investering in een toernooi met een verwachte economische impact van bijna 37 miljard euro.

