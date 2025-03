Frenkie de Jong, Koeman en Van der Vaart prijzen na Nederland - Spanje één speler de hemel in: 'Geweldig, chapeau'

Ronald Koeman, en Rafael van der Vaart hebben na afloop van het duel tussen het Nederlands elftal en Spanje de loftrompet gestoken over . De jonge verdediger ging in de aanloop naar de Spaanse openingstreffer pijnlijk in de fout en pakte in de slotfase een rode kaart, maar kan volgens het drietal desondanks terugkijken op een uitstekende wedstrijd. De Jong sprak lovende woorden over Hato en Koeman was van mening dat hij zich ‘geweldig’ herpakte na zijn moeilijke start.

Hato was donderdagavond in de heenwedstrijd tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League een van de opvallendste namen in de startformatie van het Nederlands elftal. Veel andere opties had Koeman weliswaar niet op de linksbackpositie, maar de jonge Hato tegenover het supertalent Lamine Yamal leek een groot risico. Hoewel Hato zich in de openingsfase pijnlijk verslikte in de aanvaller van FC Barcelona en Spanje en daarmee de vroege achterstand voor Oranje inleidde, hield hij zich uitstekend staande in de persoonlijke duels. “Fouten kun je maken. Ik vind dat Hato echt een hele goede wedstrijd heeft gespeeld”, zo nam De Jong het na afloop in gesprek met de NOS op voor zijn ploeggenoot.

“Echt goed. Ook knap, wat je zegt, na die eerste goal. Ik vind dat hij echt goed heeft gespeeld”, zo vervolgde De Jong. “Fouten maken kan gebeuren, maar dan moet je gewoon doorgaan, lef blijven tonen en met zelfvertrouwen spelen. Dat heeft hij heel goed gedaan en dat is heel knap als je zo jong bent.” Hato speelde tegen Spanje pas zijn zesde interland. De Ajacied verscheen tijdens de voorgaande twee interlandperiodes, eind 2024, weliswaar al tweemaal aan de aftrap, maar stond donderdagavond voor een gigantische test. Die heeft hij succesvol ondergaan, zo concludeerde Van der Vaart in navolging van De Jong. “We zeiden het in de rust al, hij maakt zo’n fout en dan denk je: oh, waar gaat het naartoe? Maar hij herstelde zich zo knap”, was de analist lovend over Hato.

Van der Vaart ergerde zich aan Yamal

Volgens Van der Vaart speelde het mee dat Yamal er ‘niet heel veel trek’ in leek te hebben. De voormalig Oranje-international was sowieso niet erg te spreken over de aanvaller van Spanje. “Als je zo goed bent… Maar ik zie toch al maniertjes waar ik me een beetje aan begin te ergeren. Broekje beetje te laag, beetje wegwerpgebaren maken… Als je zo jong bent, mag je nog steeds blij zijn met elke minuut die je voor Spanje mag uitkomen. Hoe goed je ook bent, dat moet je eigenlijk op die leeftijd elke minuut, elke wedstrijd laten zien. Neemt niet weg dat Hato hem, vond ik, gewoon in zijn broekzak had”, aldus Van der Vaart. Zover wilde Koeman niet gaan, maar ook de bondscoach zag Yamal, mede door toedoen van Hato, niet zijn beste wedstrijd spelen. “Ja, geweldig. Knap op zo’n leeftijd, één om tegen een goede Yamal, en die was vandaag wat minder goed, maar dat lag aan Jorrel”, zo zei de bondscoach.

“Balverliesmomentje waar direct een goal uit valt, maar dat je je vervolgens dan op deze wijze herstelt: chapeau”, zo complimenteerde de keuzeheer zijn linksback. Hato zal de return tegen Spanje echter aan zich voorbij moeten laten gaan. Hij liep in de slotfase tegen een rode kaart aan na een forse charge. Daardoor kwam Oranje richting het einde van de wedstrijd met een man minder te staan. Het Nederlands elftal leek de 2-1 voorsprong desondanks over de streep te trekken, maar diep in de blessuretijd kwamen de Spanjaarden toch nog langszij: Mikel Merino zorgde met een intikker van dichtbij voor een 2-2 eindstand. De tweede kwartfinale tussen Spanje en Oranje staat zondagavond op het programma, in Valencia.

