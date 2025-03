‘Er zit een ongelooflijk niveauverschil tussen Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch’

maakte donderdagavond in het Nations League-duel met Spanje (2-2) het verschil voor Oranje, zo concluderen analisten Kenneth Perez en Vincent Schildkamp na afloop van de wedstrijd in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN. Volgens Schildkamp is het niveauverschil tussen De Jong en zijn concurrenten op het middenveld, zoals Tijjani Reijnders en , groot.

De Jong begon bij Oranje in de basis en vormde een middenveld met Reijnders en Justin Kluivert. Twintig minuten voor tijd werd de middenvelder van Barcelona gewisseld door bondscoach Ronald Koeman. “Frenkie de Jong is weer terug”, benoemt Perez als een van de lichtpuntjes bij Oranje. Schildkamp haakt daarop in: “Dat is gewoon de Frenkie-factor is zo’n wedstrijd. Dat was het verschil.”

“Als je tegen zo’n goede tegenstander speelt en je kunt een speler aanspelen die de bal nooit kwijtraakt, in tegenstelling tot spelers die daar eerst stonden…”, vervolgt Schildkamp, die stelt dat het slotoffensief dat Spanje kon opzetten mede kwam doordat De Jong in de slotfase het veld ruimde voor Teun Koopmeiners. “Je zag het ook op het moment dat hij eruit ging: er ontstonden problemen op het middenveld. Er werd geen bal meer in het elftal gehouden. Hij is daarin zó bepalend.”

Schildkamp vervolgt zijn lofzang over De Jong. “Als hij in vorm en fit is, is hij misschien wel een van de allerbeste spelers op die positie. Spanje probeerde de boel continu onder druk te zetten, maar slaagde daar niet overdreven vaak in. Daarin is Frenkie zó bepalend.”

Presentator Wouter Bouwman wijst op vier andere spelers die vorig jaar bij afwezigheid van De Jong op het middenveld van Oranje speelden: Jerdy Schouten, Joey Veerman, Gravenberch en Reijnders. “Dat is toch een ander kaliber. Daar zit gewoon nog een ongelooflijk niveauverschil in”, stelt Schildkamp. “Als Frenkie fit is, dan is hij gewoon zo ongelooflijk goed en belangrijk om het te laten draaien voor een elftal.

“Ik denk dat geen speler ter wereld zo goed kan uitstellen als hij”, vult Perez aan. “Door het uitstellen, kan de rest van de spelers in positie gaan lopen. Maar ik weet niet of hij nu in zijn absolute topvorm is. Dat kan haast niet na zo’n lange blessure”, aldus de Deense oud-voetballer. De Jong was vorig jaar maandenlang uit de roulatie door een slepende enkelblessure.

