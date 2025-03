Opmerkelijk: Van Dijk opent interview met hard verwijt aan teamgenoot

is teleurgesteld over het gelijkspel van Oranje donderdagavond tegen Spanje in het kader van de Nations League (2-2). De verdediger en aanvoerder van Nederland leek doelman verantwoordelijk te houden voor de gelijkmaker die Oranje moest incasseren.

Nederland stevende lang af op een knappe overwinning, maar in de derde minuut van de blessuretijd kwam Spanje toch nog langszij. Verbruggen wist een afstandsschot van Nico Williams niet goed te verwerken, waarna de rebound die volgde een prooi was voor Mikel Merino.

“Helaas gebeurt het op zo’n manier. Iedereen kan weleens fouten maken. En dat gebeurt helaas op het einde”, sprak Van Dijk na afloop voor de camera van de NOS.

De aanvoerder maakte niet duidelijk waar hij op doelde, maar leek te refereren aan het halfbakken ingrijpen van Verbruggen bij het schot van Williams. Dat werd ook zo opgevat door verslaggever Jeroen Stekelenburg: “Zeg je: dit kan gebeuren? Het is de fout van Bart Verbruggen.”

Van Dijk reageerde daar niet op. Stekelenburg merkte op dat de 0-1 van Spanje ‘ook een fout was’. “Het zijn geen bewuste fouten”, reageerde Van Dijk. “Ik denk dat Hato daar een goede aanname probeerde te hebben en de bal naar Cody (Gakpo, red.) wilde spelen. In de kluts valt de bal mee met Yamal. Uiteindelijk valt de bal binnen. Natuurlijk is dat jammer, maar ik denk dat we onszelf daarna goed herpakten en een goede wedstrijd hebben neergezet. Het is jammer dat Hato nog rood pakte. Dat is een leermoment.”

Pierre van Hooijdonk vindt 2-2 Spanje ook fout van Bart Verbruggen

Analist Pierre van Hooijdonk onderschrijft dat Verbruggen in de fout ging bij de 2-2. “Hij verwerkte het schot van Williams niet goed. Hij bokst de bal zo voor de voeten van de tegenstander. Ik denk dat hij de bal misschien net te laat zag, maar een keeper van zijn niveau moet deze bal hebben”, aldus de oud-spits.