Jorrel Hato laat Ronald Koeman al na negen minuten in de steek

Het Nederlands elftal beleefde donderdagavond een beroerde start van het heenduel met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Na knullig balverlies van haast tegen de zijlijn aan, kon Pedri aanspelen en de middenvelder van FC Barcelona vond Nico Williams. De linksbuiten draaide behendig weg bij Lutsharel Geertruida en liet Bart Verbruggen kansloos: 0-1.

Oranje was er alles aan gelegen om goed te beginnen aan het duel met Spanje, maar evenals zo vaak tijdens interlands onder Ronald Koeman ging het al heel snel mis. De bondscoach sprak voorafgaand aan de heenwedstrijd tegen Spanje zijn vertrouwen uit in Hato, die een goed seizoen beleeft bij Ajax en het tegen de Europees kampioen vanaf het begin mocht laten zien. De linksback beleefde echter een teleurstellende start. Hij won weliswaar zijn eerste persoonlijke duel met Yamal, maar speelde bal niet veel later zomaar in de voeten van een Spanjaard. Een paar minuten later ging hij opnieuw in de fout, ditmaal met keiharde gevolgen.

Yamal ontfutselde Hato heel eenvoudig de bal. Het toptalent speelde vervolgens de volledig vrijstaande Pedri aan in de Nederlandse zestien. De middenvelder van FC Barcelona had alle tijd en ruimte om wat te bedenken en vond Williams, die behendig wegdraaide bij Geertruida en met links de bal in het net schoot: 0-1. Oranje moest daardoor, zoals zo vaak dus, al heel vroeg in de achtervolging. “Het moment waarop Hato kostbaar balverlies lijdt en daarmee de vroege achterstand inleidt”, zo schrijft Jeroen Kapteijns, verslaggever van De Telegraaf, boven een tweet met beelden van het moment dat het misging voor de verdediger van Ajax en het Nederlands elftal.

Zesde interland voor Hato

Hato speelt tegen Spanje pas zijn zesde interland. De jonge verdediger debuteerde op 21 november 2023 in het Nederlands elftal. Hij behoorde gedurende de interlandperiodes in oktober en november vorig jaar ook al tot de selectie van Koeman. De bondscoach liet Hato in de uitwedstrijd tegen Hongarije vlak voor tijd invallen. De Ajacied verscheen een paar dagen later op bezoek bij Duitsland in de basis en maakte de wedstrijd vol. In november viel hij in de thuiswedstrijd tegen Hongarije opnieuw in, waarna hij in het laatste groepsduel met Bosnië-Herzegovina in de Nations League een basisplaats had. Heel veel opties op de linksbackpositie heeft Koeman niet. Nathan Aké is geblesseerd en Jurriën Timber haakte op de dag van de ontmoeting met Spanje af vanwege ziekte.

