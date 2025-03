Nations League LIVE | Nederland herstelt zich van horrorstart en maakt prima indruk tegen Spanje

Het Nederlands elftal speelt donderdagavond tegen Spanje in de Nations League. De eerste wedstrijd van het tweeluik begint om 20.45 uur in De Kuip in Rotterdam. Volg Nederland - Spanje van minuut tot minuut in ons liveverslag.

LIVE: Nederland - Spanje (Nations League) Sort by: Latest Oldest Even genieten van de goal van Gakpo 🕐 RUST: De stand is 1-1 Nederland werd weggespeeld in de eerste tien minuten, maar knokte zich op een indrukwekkende manier terug in de wedstrijd en domineerde daarna. Tot over een kwartier! 46': Yamal schiet een vrije trap een meter over. 45': 🕐 2 minuten extra tijd 45': 🟨 Gakpo Hij gaat op de schoen van Porro staan die richting de 16 ging. 42': Reijnders raakt de lat Hij neemt een terug getrokken voorzet van Frimpong half hoog uit de lucht. De bal gaat via de lat over. 41': Kopbal Hato Simón pakt de bal uit de hoek. 41': 🔄 Spanje Huijsen vervangt Cubarsi. Het is het debuut van de Amsterdam geboren speler van Bournemouth. 36': Kans Memphis Gakpo speelt Memhis vrij op de rand van de 16, maar recht op de handen van Unai Simón. 35': Verbruggen redt in de korte hoek Zubimendi schoot ineens een hoge bal uit een moeilijke hoek op doel. 33': Oranje dringt aan Nu komt een voorzet van Gakpo net niet aan bij de tweede paal na een lange fase van balbezit. 31': Bijna de 2-1 Depay glijdt vlak voor het doel net langs een lage voorzet. 27': Gakpo scoort Frimpong met een knappe actie aan de zijkant, waarna Kluivert de bal perfect klaar legt voor Gakpo die de bal hard in de korte hoek knalt. 27': ⚽️ GOAL Oranje 1-1! 23': Oranje komt beter in de wedstrijd. Het spel speelt zich meer en meer op de helft van Spanje af. Load more