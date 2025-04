'Feyenoord slaat belangrijke slag met Quinten Timber'

gaat zijn contract bij Feyenoord met een jaar verlengen. Dat zegt journalist Wessel Penning in de Hard Gras Podcast althans. Timber heeft nog een contract tot de zomer van 2026. Met een nieuwe verbintenis zijn de Rotterdammers verzekerd van een mooie transfersom, zo stelt Penning.

Feyenoord nam Timber in de zomer van 2022 over van FC Utrecht. De Rotterdammers betaalden destijds ruim zeven miljoen euro voor de middenvelder, die het bedrag meer dan waard is gebleken. Timber kroonde zich tijdens zijn eerste seizoen in Rotterdam-Zuid meteen tot landskampioen, al was er destijds nog geen hoofdrol voor hem weggelegd. Vorig seizoen was hij een van de uitblinkers in het elftal van toenmalig trainer Arne Slot. Met zijn goede prestaties bij Feyenoord speelde hij zich in de kijker van het Nederlands elftal. Timber lag op koers om mee te gaan naar het EK in Duitsland, maar fysieke ongemakken staken daar een stokje voor.

Timber werd door Brian Priske, de opvolger van Slot bij Feyenoord, benoemd tot eerste aanvoerder. De middenvelder beleefde een sterke seizoensstart, al kon hij niet voorkomen dat zijn ploeg in de eerste competitiewedstrijden al meerdere punten liet liggen. Door een schorsing en knieklachten miste hij de eerste wedstrijden na de jaarwisseling, maar eenmaal fit bewees hij meteen zijn waarde door te scoren tegen Ajax en Sparta. Helaas voor Feyenoord en Timber raakte hij in de thuiswedstrijd tegen AC Milan in de tussenronde van de Champions League geblesseerd aan een knie. Het bleek om een scheur van de buitenband te gaan, waardoor hij dit seizoen niet meer in actie komt.

Feyenoord is desondanks van plan het contract van Timber met één jaar te verlengen, zo heeft Penning begrepen. “Ik begrijp dat Timber nog een jaar gaat bijtekenen. Een extra jaar, zodat hij dan nog een tweejarig contract heeft en eventueel in september alsnog kan worden getransfereerd, of in de winterstop, maar dat er dan geld is”, zo klinkt het in de Hard Gras Podcast. Timber heeft nu nog een contract tot de zomer van 2026. Mocht hij inderdaad zijn contract met een jaar verlengen, kan Feyenoord meer geld voor hem vragen. Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International liet eerder deze maand nog weten dat de club rekening houdt met een vertrek van de aanvoerder.

Meer vertrekkers bij Feyenoord

Timber speelde tot op heden 101 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin scoorde hij zeventien keer en verzorgde hij dertien assists. Naast de landstitel in 2023 won hij ook eenmaal de KNVB-beker én de Johan Cruijff Schaal. Mocht Timber komende zomer een transfer maken, dan is hij zeker niet de enige. De verwachting is dat Dávid Hancko en Igor Paixão zeker zullen vertrekken. Beiden worden al langere tijd in verband gebracht met een overgang naar de Serie A. Zo zouden respectievelijk Juventus en Napoli op het vinkentouw zitten voor de sterkhouders van Feyenoord. Penning is desondanks van mening dat Feyenoord er ‘qua selectie deze zomer in eerste instantie het beste voorstaat’. “Bij Feyenoord gaat, denk ik, Hancko weg. Paixão, maar daar krijg je dan misschien Leo Sauer voor terug. Ze moeten nog een goede Hancko vinden, wat niet gemakkelijk zal worden. Maar verder blijft het over het algemeen in stand”, zegt Penning.

