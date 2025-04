Robin van Persie is enthousiast: Feyenoord weet wie Paixão 'moet doen vergeten'

is weliswaar nog niet vertrokken bij Feyenoord, maar het gaat al uitgebreid over zijn mogelijke vervanger in De Kuip. maakt dit seizoen indruk bij NAC Breda en krijgt na de zomer zo goed als zeker de kans op de positie van Paixão. Sterker nog: de negentienjarige Slowaak moet de Braziliaan ‘doen vergeten’ bij de huidige nummer drie van Nederland. Dat schrijft Mika Gouka, al weet de verslaggever van het Algemeen Dagblad ook wel dat het geen ‘abc’tje’ is om na een goed seizoen bij een ‘club uit de lagere regionen’ meteen ‘een dragende speler te worden’.

Paixão liet zich in de afgelopen seizoenen ook wel gelden bij Feyenoord, maar deze jaargang neemt hij zijn ploeg pas écht op sleeptouw. De 24-jarige buitenspeler uit Brazilië kwam vooralsnog 41 keer in actie in alle competities, goed voor veertien doelpunten en zeventien assists. Vooral in de Eredivisie is hij enorm op dreef, met twaalf goals en evenveel assists. De prestaties van Paixão zijn natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Hij wordt steeds vaker en nadrukkelijker in verband gebracht met een overstap naar de Serie A. Zo zou Napoli hem in de zomer graag willen overnemen.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord lijkt zich dus te moeten gaan voorbereiden op een vertrek van de Braziliaan. Zijn vervanger lijkt de club al in de gelederen te hebben. Feyenoord verhuurt Sauer dit seizoen aan NAC Breda, maar het is de bedoeling dat hij gedurende de voorbereiding op het nieuwe seizoen aansluit bij de Rotterdamse hoofdmacht. “Inmiddels weet Sauer dat hij na het seizoen zo goed als zeker terugkeert in De Kuip. Als Igor Paixão blijft, zal hij moeten hopen op voldoende speeltijd. Als de Braziliaan wordt verkocht, ontstaat er eveneens een interessante situatie”, zo schrijft Gouka op de website van het Algemeen Dagblad. “Is Sauer dan al zover dat hij de vervanger van Paixão kan zijn? Natuurlijk doet Feyenoord dan in eerste instantie een stap terug, niemand mag van de jonge Slowaak verwachten dat hij al wekelijks zo bepalend kan zijn als de kleine Braziliaan al maandenlang is. Aan de andere kant heeft Sauer inmiddels al een dusdanig niveau dat één vraag realistisch is.”

LEES OOK: Oosting doet boekje open over Feyenoord-speler: 'Die is boos geboren'

‘Sauer is een groot talent, Van Persie is enthousiast’

Die vraag luidt: “Heeft Feyenoord financieel en sportief wel de mogelijkheid om iemand te kopen die veel beter is dan Sauer? Iemand die betaalbaar is, die er meteen staat en meer dan Sauer het verschil kan maken?”, zo schrijft Gouka. Dennis te Kloese, algemeen directeur van Feyenoord, noemt Sauer ‘een groot talent’. Dat bewijst de vleugelaanvaller dit seizoen bij NAC. Voor die club kwam hij tot op heden in 26 wedstrijden in actie, waarin hij zes keer trefzeker was en twee doelpunten voorbereidde. Sauer maakte afgelopen zondag nog een mooi doelpunt tegen Ajax, de aartsrivaal van Feyenoord. Hij mag vanaf juni aan Robin van Persie laten zien dat hij inderdaad ‘een groot talent’ is. Van Persie is naar verluidt ‘enthousiast’ over Sauer, máár: “Het is bepaald geen abc’tje dat een speler die goed presteert bij een club uit de lagere regionen in de Eredivisie meteen een dragende speler wordt.”

Sauer lijkt echter een voordeel te genieten. Zo speelde hij al vier interlands voor Slowakije. Hij debuteerde op 26 maart vorig jaar voor de nationale ploeg en behoorde een paar maanden later tot de selectie voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, waar hij als invaller in actie kwam tegen Oekraïne. Daarnaast heeft Sauer ‘volgens zo’n beetje iedereen die met hem heeft gewerkt de potentie om te slagen in De Kuip’, zo schrijft Gouka. “Bovendien liet Anis Hadj-Moussa dit seizoen zien dat het wel kan, snel de stap zetten van een club uit het rechterrijtje van de Eredivisie. De Algerijn is weliswaar ouder, maar voor Sauer geldt dat De Kuip geen onbekend terrein voor hem is. Onder trainer Arne Slot kreeg hij al speeltijd, hij kent zijn ploeggenoten”, zo klinkt het.

LEES OOK: Dit betekenen de Europa League-uitslagen voor de directe Champions League-plaatsing van Feyenoord

Contract tot 2028

Feyenoord nam Sauer in de zomer van 2022 in eerste instantie op huurbasis over van MSK Zilina. Een jaar later verkaste hij definitief naar Rotterdam-Zuid. Voor de Stadionclub speelde hij vooralsnog vijftien wedstrijden. Daarin was hij tweemaal trefzeker en leverde hij vier keer het voorbereidende werk voor een doelpunt. Sauer heeft bij Feyenoord nog een contract tot de zomer van 2028.

Leo Sauer schiet NAC vroeg op voorsprong in de Johan Cruijff Arena! ☄️#ajanac — ESPN NL (@ESPNnl) April 6, 2025

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Quinten Timber geeft op X zijn ongezouten mening over scheidsrechter Jeroen Manschot 🔗

👉 Hans Kraay junior confronteert een nieuwe sleutelspeler van Feyenoord: 'Hoeveel heb jij gekost? Bizar koopje!' 🔗

👉 De supporters van Feyenoord zorgen tegen AZ voor een zeer opvallend beeld. "Het is een protestactie." 🔗

👉 Brian Priske, die in februari werd ontslagen bij Feyenoord, is plots veelbesproken in Tsjechië. 🔗

👉 Zowel Feyenoord als Ajax volgt de ontwikkeling van Ringo Meerveld van Willem II op de voet. 🔗